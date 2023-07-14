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В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента - РИА Новости, 14.07.2023
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11:23 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/moldaviya-1884142620.html
В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента
В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента - РИА Новости, 14.07.2023
В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента
Заседание парламента Молдавии в пятницу проходит без представителей оппозиционных политсил, которые бойкотируют его в знак протеста, в зале присутствуют только... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:23
2023-07-14T11:23
в мире
молдавия
дорин речан
майя санду
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Заседание парламента Молдавии в пятницу проходит без представителей оппозиционных политсил, которые бойкотируют его в знак протеста, в зале присутствуют только правящая партия "Действие и солидарность" и два независимых депутата, передает корреспондент РИА Новости. "На начало заседания зарегистрировано присутствие 55 депутатов", - такие данные представили в секретариате парламента. В четверг депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) покинули зал заседания парламента в знак протеста против игнорирования правящим большинством предложения заслушать законодательные инициативы оппозиции. Депутаты от БКС потребовали заслушать отчет премьер-министра Молдавии Дорина Речана, а также министра труда и соцзащиты Алексея Бузы по вопросу задержки зарплат персональным ассистентам. Кроме того, оппозиция потребовала исключить из повестки заседания парламента проект о создании Центра по борьбе с пропагандой и инициативу о выходе из ряда соглашений в рамках СНГ. Еще одна оппозиционная фракция – от запрещенной партии "Шор" - с начала года бойкотирует заседания законодательного собрания "в знак протеста против злоупотреблений власти по отношению к парламентской оппозиции". В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
https://ria.ru/20230714/otstavka-1884141192.html
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в мире, молдавия, дорин речан, майя санду
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Майя Санду
В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента

В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента в знак протеста

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Заседание парламента Молдавии в пятницу проходит без представителей оппозиционных политсил, которые бойкотируют его в знак протеста, в зале присутствуют только правящая партия "Действие и солидарность" и два независимых депутата, передает корреспондент РИА Новости.
"На начало заседания зарегистрировано присутствие 55 депутатов", - такие данные представили в секретариате парламента.
В четверг депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) покинули зал заседания парламента в знак протеста против игнорирования правящим большинством предложения заслушать законодательные инициативы оппозиции.
Депутаты от БКС потребовали заслушать отчет премьер-министра Молдавии Дорина Речана, а также министра труда и соцзащиты Алексея Бузы по вопросу задержки зарплат персональным ассистентам. Кроме того, оппозиция потребовала исключить из повестки заседания парламента проект о создании Центра по борьбе с пропагандой и инициативу о выходе из ряда соглашений в рамках СНГ.
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Глава МВД Молдавии подала в отставку
Вчера, 11:17
Еще одна оппозиционная фракция – от запрещенной партии "Шор" - с начала года бойкотирует заседания законодательного собрания "в знак протеста против злоупотреблений власти по отношению к парламентской оппозиции".
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
 
В миреМолдавияДорин РечанМайя Санду
 
 
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