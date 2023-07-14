https://ria.ru/20230714/moldaviya-1884142620.html

В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента

В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента - РИА Новости, 14.07.2023

В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента

Заседание парламента Молдавии в пятницу проходит без представителей оппозиционных политсил, которые бойкотируют его в знак протеста, в зале присутствуют только... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:23

2023-07-14T11:23

2023-07-14T11:23

в мире

молдавия

дорин речан

майя санду

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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Заседание парламента Молдавии в пятницу проходит без представителей оппозиционных политсил, которые бойкотируют его в знак протеста, в зале присутствуют только правящая партия "Действие и солидарность" и два независимых депутата, передает корреспондент РИА Новости. "На начало заседания зарегистрировано присутствие 55 депутатов", - такие данные представили в секретариате парламента. В четверг депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) покинули зал заседания парламента в знак протеста против игнорирования правящим большинством предложения заслушать законодательные инициативы оппозиции. Депутаты от БКС потребовали заслушать отчет премьер-министра Молдавии Дорина Речана, а также министра труда и соцзащиты Алексея Бузы по вопросу задержки зарплат персональным ассистентам. Кроме того, оппозиция потребовала исключить из повестки заседания парламента проект о создании Центра по борьбе с пропагандой и инициативу о выходе из ряда соглашений в рамках СНГ. Еще одна оппозиционная фракция – от запрещенной партии "Шор" - с начала года бойкотирует заседания законодательного собрания "в знак протеста против злоупотреблений власти по отношению к парламентской оппозиции". В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.

https://ria.ru/20230714/otstavka-1884141192.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, дорин речан, майя санду