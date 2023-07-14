https://ria.ru/20230714/metallurgi-1884235116.html
Липецкие металлурги удостоились государственных наград
Липецкие металлурги удостоились государственных наград - РИА Новости, 14.07.2023
Липецкие металлурги удостоились государственных наград
В честь Дня металлурга, который традиционно отмечается в середине июля, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил сотрудникам Новолипецкого... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:55
2023-07-14T15:55
2023-07-14T15:55
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
новолипецкий металлургический комбинат
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ЛИПЕЦК, 14 июл — РИА Новости. В честь Дня металлурга, который традиционно отмечается в середине июля, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил сотрудникам Новолипецкого металлургического комбината государственные награды, сообщили в пресс-службе региона. Там уточнили, что награждение состоялось во время торжественного приема, который устроили в региональном правительстве в честь праздника. Федеральные награды из рук губернатора получили 23 металлурга. Шесть липчан удостоены почетного звания "Заслуженный машиностроитель РФ", девять стали заслуженными металлургами страны, один награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Как отметил Артамонов в приветственном слове, среди заслуг награжденных не только профессиональное мастерство и преданность профессии, но и десятки рационализаторских предложений, которые с успехом применяются в металлургическом производстве. "Металлурги — это люди труда. Сильные и упорные. Вы не боитесь никаких преград и всегда идете вперед. Постоянно ищите новые пути и решения, развиваетесь, растете. Регион гордится нашими металлургами, нашими трудовыми династиями. Спасибо вам за вашу работу", — сказал Артамонов, обращаясь к липчанам. Также в пресс-службе уточнили, что всего в этом году более одной тысячи сотрудников Новолипецкого металлургического комбината удостоились наград разного уровня — государственных, ведомственных, областных и корпоративных. 250 сотрудникам присвоено почетное звание "Ветеран труда НЛМК", золотые и серебряные Почетные знаки НЛМК получили более 100 человек.
https://ria.ru/20230207/it-spetsialisty-1850369375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, новолипецкий металлургический комбинат
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Новолипецкий металлургический комбинат
ЛИПЕЦК, 14 июл — РИА Новости. В честь Дня металлурга, который традиционно отмечается в середине июля, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил сотрудникам Новолипецкого металлургического комбината государственные награды, сообщили в пресс-службе региона.
Там уточнили, что награждение состоялось во время торжественного приема, который устроили в региональном правительстве в честь праздника. Федеральные награды из рук губернатора получили 23 металлурга. Шесть липчан удостоены почетного звания "Заслуженный машиностроитель РФ", девять стали заслуженными металлургами страны, один награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Как отметил Артамонов
в приветственном слове, среди заслуг награжденных не только профессиональное мастерство и преданность профессии, но и десятки рационализаторских предложений, которые с успехом применяются в металлургическом производстве.
«
"Металлурги — это люди труда. Сильные и упорные. Вы не боитесь никаких преград и всегда идете вперед. Постоянно ищите новые пути и решения, развиваетесь, растете. Регион гордится нашими металлургами, нашими трудовыми династиями. Спасибо вам за вашу работу", — сказал Артамонов, обращаясь к липчанам.
Также в пресс-службе уточнили, что всего в этом году более одной тысячи сотрудников Новолипецкого металлургического комбината удостоились наград разного уровня — государственных, ведомственных, областных и корпоративных. 250 сотрудникам присвоено почетное звание "Ветеран труда НЛМК", золотые и серебряные Почетные знаки НЛМК получили более 100 человек.
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