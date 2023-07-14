https://ria.ru/20230714/lifty-1883999642.html

Смарт-подъем: как современные технологии учат лифты распознавать погоду

Смарт-подъем: как современные технологии учат лифты распознавать погоду - РИА Новости, 14.07.2023

Смарт-подъем: как современные технологии учат лифты распознавать погоду

"Мослифт" весной 2023 года перешел на производство собственных комплектующих. Параллельно с этим компания начала выпуск новых моделей лифтов. Корреспондент РИА... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:00

2023-07-14T09:00

2023-07-14T09:00

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"Мослифт" весной 2023 года перешел на производство собственных комплектующих. Параллельно с этим компания начала выпуск новых моделей лифтов. Корреспондент РИА Новости отправился в индустриальный центр АО "Мослифт", чтобы узнать о производстве современных кабин.Детальный разборСобственное производство компании располагается на окраине Москвы, где в нескольких цехах осуществляется изготовление столь привычного для горожан механизма. Разумеется, все начинается с чертежей. Первыми в дело вступают конструкторы, рассказывает технолог Сергей Косолапов."Они ориентируются на строительное задание, в котором указаны размеры шахты лифта и другая необходимая информация. Конструкторы делают конструкторскую документацию на лифт, после чего мы начинаем изготавливать лифты", - описывает процесс он.Сначала на заготовительном участке на станке лазерной резки формируются, затем на другом станке загибаются углы и кромки, после чего пробиваются отверстия (для кнопок и креплений), потом снова загибают фрагменты. Далее следует контактная сварка и покраска. Потом все комплектуется и увозится на объект. В отдельном цехе есть специальная башня для тестирования лифтов, но ее используют, когда выпускают новые модели.Новое движениеЭтой весной были запущены в производство новые варианты кабин – панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях. По словам Косолапова, больше половины лифтов Стриж производства "Мослифт" применяются на объектах замены в рамках программы фонда капитального ремонта и фонда реновации, стабильно отрабатываются заказы от столичных учреждений, где идет плановая замена лифтов в поликлиниках и клинических больницах по государственной Москвы."Медицинские лифты - это современные машины с большой грузоподъемностью и увеличенными размерами проемов. Кабины выполнены из высокопрочной нержавеющей стали, вместо распашных дверей – автоматические. Подъемники оснащены системами высокой точности остановки, бесперебойного питания, малошумными контакторами в станции управления и механизмах дверей, безредукторными лебедками, обеззараживающими рециркуляторами", – рассказывает Косолапов.В малогрузовых лифтах также применены материалы для медучреждений, обеспечивающие антикоррозийную стойкость, каркасная конструкция позволяет монтировать лифт в любой шахте, так как весь лифт находится внутри каркаса.Еще одна новинка – панорамный лифт, его главной особенностью является многослойное небьющееся смарт-стекло. Оно позволяет управлять прозрачностью, ориентируясь на время суток и погоду.Лифты на ремнях менее шумные и более экологичные за счет того, что вместо стальных канатов использованы армированные полиуретановые ремни."На производство лифта уходит, если не считать проектирование, месяц ", – поясняет Косолапов.Он подчеркивает, что современные модели учитывают потребности маломобильных граждан. В кабинах установлены антивандальные кнопки со шрифтом Брайля, а в некоторых лифтах есть видеосвязь или сенсорное табло, чтобы можно было переписываться с диспетчером в случае неполадок техники.Кроме этого, "Мослифт" разработал и активно использует собственную систему автоматического контроля состояния лифта. Она позволяет получать объективную и оперативную информацию о состоянии лифта в режиме реального времени, а также сокращает время реакции сервисной службы на неисправности оборудования и их устранение. "То есть механик еще до приезда на объект имеет подробное описание вероятной причины неисправности и варианты ее устранения", – указывает Косолапов.

https://realty.ria.ru/20210409/lifty-1727166497.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мослифт, техника, лифты