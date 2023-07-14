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Смарт-подъем: как современные технологии учат лифты распознавать погоду
Смарт-подъем: как современные технологии учат лифты распознавать погоду - РИА Новости, 14.07.2023
Смарт-подъем: как современные технологии учат лифты распознавать погоду
"Мослифт" весной 2023 года перешел на производство собственных комплектующих. Параллельно с этим компания начала выпуск новых моделей лифтов. Корреспондент РИА... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:00
2023-07-14T09:00
2023-07-14T09:00
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москва
мослифт
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"Мослифт" весной 2023 года перешел на производство собственных комплектующих. Параллельно с этим компания начала выпуск новых моделей лифтов. Корреспондент РИА Новости отправился в индустриальный центр АО "Мослифт", чтобы узнать о производстве современных кабин.Детальный разборСобственное производство компании располагается на окраине Москвы, где в нескольких цехах осуществляется изготовление столь привычного для горожан механизма. Разумеется, все начинается с чертежей. Первыми в дело вступают конструкторы, рассказывает технолог Сергей Косолапов."Они ориентируются на строительное задание, в котором указаны размеры шахты лифта и другая необходимая информация. Конструкторы делают конструкторскую документацию на лифт, после чего мы начинаем изготавливать лифты", - описывает процесс он.Сначала на заготовительном участке на станке лазерной резки формируются, затем на другом станке загибаются углы и кромки, после чего пробиваются отверстия (для кнопок и креплений), потом снова загибают фрагменты. Далее следует контактная сварка и покраска. Потом все комплектуется и увозится на объект. В отдельном цехе есть специальная башня для тестирования лифтов, но ее используют, когда выпускают новые модели.Новое движениеЭтой весной были запущены в производство новые варианты кабин – панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях. По словам Косолапова, больше половины лифтов Стриж производства "Мослифт" применяются на объектах замены в рамках программы фонда капитального ремонта и фонда реновации, стабильно отрабатываются заказы от столичных учреждений, где идет плановая замена лифтов в поликлиниках и клинических больницах по государственной Москвы."Медицинские лифты - это современные машины с большой грузоподъемностью и увеличенными размерами проемов. Кабины выполнены из высокопрочной нержавеющей стали, вместо распашных дверей – автоматические. Подъемники оснащены системами высокой точности остановки, бесперебойного питания, малошумными контакторами в станции управления и механизмах дверей, безредукторными лебедками, обеззараживающими рециркуляторами", – рассказывает Косолапов.В малогрузовых лифтах также применены материалы для медучреждений, обеспечивающие антикоррозийную стойкость, каркасная конструкция позволяет монтировать лифт в любой шахте, так как весь лифт находится внутри каркаса.Еще одна новинка – панорамный лифт, его главной особенностью является многослойное небьющееся смарт-стекло. Оно позволяет управлять прозрачностью, ориентируясь на время суток и погоду.Лифты на ремнях менее шумные и более экологичные за счет того, что вместо стальных канатов использованы армированные полиуретановые ремни."На производство лифта уходит, если не считать проектирование, месяц ", – поясняет Косолапов.Он подчеркивает, что современные модели учитывают потребности маломобильных граждан. В кабинах установлены антивандальные кнопки со шрифтом Брайля, а в некоторых лифтах есть видеосвязь или сенсорное табло, чтобы можно было переписываться с диспетчером в случае неполадок техники.Кроме этого, "Мослифт" разработал и активно использует собственную систему автоматического контроля состояния лифта. Она позволяет получать объективную и оперативную информацию о состоянии лифта в режиме реального времени, а также сокращает время реакции сервисной службы на неисправности оборудования и их устранение. "То есть механик еще до приезда на объект имеет подробное описание вероятной причины неисправности и варианты ее устранения", – указывает Косолапов.
https://realty.ria.ru/20210409/lifty-1727166497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мослифт, техника, лифты
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мослифт, Техника, Лифты
"Мослифт" весной 2023 года перешел на производство собственных комплектующих. Параллельно с этим компания начала выпуск новых моделей лифтов. Корреспондент РИА Новости отправился в индустриальный центр АО "Мослифт", чтобы узнать о производстве современных кабин.
Собственное производство компании располагается на окраине Москвы, где в нескольких цехах осуществляется изготовление столь привычного для горожан механизма. Разумеется, все начинается с чертежей. Первыми в дело вступают конструкторы, рассказывает технолог Сергей Косолапов.
"Они ориентируются на строительное задание, в котором указаны размеры шахты лифта и другая необходимая информация. Конструкторы делают конструкторскую документацию на лифт, после чего мы начинаем изготавливать лифты", - описывает процесс он.
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Важный шаг – запуск собственного производства рекуператоров электроэнергии на суперконденсаторах. Разработка позволяет запасать дополнительную энергию во время движения загруженной кабины вниз или пустой – вверх, а также при торможении. Лебедка лифта в такие моменты работает в генераторном режиме, преобразует кинетическую энергию движения кабины в электрическую, которая накапливается в суперконденсаторах. Разработка позволит экономить до 35 % электроэнергии.
Стоимость рекуператоров на треть дешевле импортных. На первоначальном этапе их будут устанавливать в лифтах для медицинских учреждений. Позже планируется применять эту разработку в административных зданиях и торговых центрах, где повышенная интенсивность пассажиропотока.
Кроме того, инженеры компании разработали вводное устройство для лифтов, которое полностью заменило импортные аналоги. Это оборудование позволяет отключать напряжение со всех электрических цепей лифта, не отключая при этом освещение шахты и кабины, машинного и блочного помещений, систему вызова обслуживающего персонала, связь и вентиляцию.
Сначала на заготовительном участке на станке лазерной резки формируются, затем на другом станке загибаются углы и кромки, после чего пробиваются отверстия (для кнопок и креплений), потом снова загибают фрагменты. Далее следует контактная сварка и покраска. Потом все комплектуется и увозится на объект. В отдельном цехе есть специальная башня для тестирования лифтов, но ее используют, когда выпускают новые модели.
Этой весной были запущены в производство новые варианты кабин – панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях. По словам Косолапова, больше половины лифтов Стриж производства "Мослифт" применяются на объектах замены в рамках программы фонда капитального ремонта и фонда реновации, стабильно отрабатываются заказы от столичных учреждений, где идет плановая замена лифтов в поликлиниках и клинических больницах по государственной Москвы.
«
"Медицинские лифты - это современные машины с большой грузоподъемностью и увеличенными размерами проемов. Кабины выполнены из высокопрочной нержавеющей стали, вместо распашных дверей – автоматические. Подъемники оснащены системами высокой точности остановки, бесперебойного питания, малошумными контакторами в станции управления и механизмах дверей, безредукторными лебедками, обеззараживающими рециркуляторами", – рассказывает Косолапов.
В малогрузовых лифтах также применены материалы для медучреждений, обеспечивающие антикоррозийную стойкость, каркасная конструкция позволяет монтировать лифт в любой шахте, так как весь лифт находится внутри каркаса.
Еще одна новинка – панорамный лифт, его главной особенностью является многослойное небьющееся смарт-стекло. Оно позволяет управлять прозрачностью, ориентируясь на время суток и погоду.
Лифты на ремнях менее шумные и более экологичные за счет того, что вместо стальных канатов использованы армированные полиуретановые ремни.
"На производство лифта уходит, если не считать проектирование, месяц ", – поясняет Косолапов.
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Он подчеркивает, что современные модели учитывают потребности маломобильных граждан. В кабинах установлены антивандальные кнопки со шрифтом Брайля, а в некоторых лифтах есть видеосвязь или сенсорное табло, чтобы можно было переписываться с диспетчером в случае неполадок техники.
Кроме этого, "Мослифт"
разработал и активно использует собственную систему автоматического контроля состояния лифта. Она позволяет получать объективную и оперативную информацию о состоянии лифта в режиме реального времени, а также сокращает время реакции сервисной службы на неисправности оборудования и их устранение. "То есть механик еще до приезда на объект имеет подробное описание вероятной причины неисправности и варианты ее устранения", – указывает Косолапов.