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Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США
Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США - РИА Новости, 14.07.2023
Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США
Гражданина России Вадима Конощенка экстрадировали из Эстонии в Соединенные Штаты, сообщило Министерство юстиции США. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:15
2023-07-14T18:15
2023-07-14T20:45
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Гражданина России Вадима Конощенка экстрадировали из Эстонии в Соединенные Штаты, сообщило Министерство юстиции США."Вадим Конощенок предстанет перед судьей <...> в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) сегодня во второй половине дня по обвинению в сговоре и другим обвинениям, относящимся к закупкам и отмывании (средств)", — говорится в сообщении Минюста.Как уточняется, сторона обвинения настаивает, чтобы россиянин оставался под стражей до суда, так как прокуратура указывает на серьезный риск его побега и сложности с повторным арестом."Конощенок не имеет связей с Соединенными Штатами, и его связи с иностранной разведкой дают ему доступ к широким возможностям по всему миру, которые могут помочь ему с перелетами. Если он покинет США, наше правительство будет ограничено в возможностях его повторного ареста и экстрадиции", — говорится в документе. В нем указывается, что в случае обвинительного приговора Конощенку грозит до 20 лет тюрьмы.Об аресте Конощенка в Эстонии по запросу США стало известно в декабре прошлого года. По сообщению Минюста, его экстрадировали в Штаты 13 июля.
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РИА Новости
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сша, эстония, россия, в мире
США, Эстония, Россия, В мире
Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США
Минюст США объявил об экстрадиции россиянина Конощенка из Эстонии в Нью-Йорк
ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Гражданина России Вадима Конощенка экстрадировали из Эстонии в Соединенные Штаты, сообщило Министерство юстиции США.
«
"Вадим Конощенок предстанет перед судьей <...> в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) сегодня во второй половине дня по обвинению в сговоре и другим обвинениям, относящимся к закупкам и отмывании (средств)", — говорится в сообщении Минюста.
Как уточняется, сторона обвинения настаивает, чтобы россиянин оставался под стражей до суда, так как прокуратура указывает на серьезный риск его побега и сложности с повторным арестом.
"Конощенок не имеет связей с Соединенными Штатами, и его связи с иностранной разведкой дают ему доступ к широким возможностям по всему миру, которые могут помочь ему с перелетами. Если он покинет США, наше правительство будет ограничено в возможностях его повторного ареста и экстрадиции", — говорится в документе.
В нем указывается, что в случае обвинительного приговора Конощенку грозит до 20 лет тюрьмы.
Об аресте Конощенка в Эстонии по запросу США стало известно в декабре прошлого года. По сообщению Минюста, его экстрадировали в Штаты 13 июля.
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