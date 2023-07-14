https://ria.ru/20230714/konoshenok-1884273011.html

Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США

Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США - РИА Новости, 14.07.2023

Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США

Гражданина России Вадима Конощенка экстрадировали из Эстонии в Соединенные Штаты, сообщило Министерство юстиции США. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:15

2023-07-14T18:15

2023-07-14T20:45

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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Гражданина России Вадима Конощенка экстрадировали из Эстонии в Соединенные Штаты, сообщило Министерство юстиции США."Вадим Конощенок предстанет перед судьей <...> в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) сегодня во второй половине дня по обвинению в сговоре и другим обвинениям, относящимся к закупкам и отмывании (средств)", — говорится в сообщении Минюста.Как уточняется, сторона обвинения настаивает, чтобы россиянин оставался под стражей до суда, так как прокуратура указывает на серьезный риск его побега и сложности с повторным арестом."Конощенок не имеет связей с Соединенными Штатами, и его связи с иностранной разведкой дают ему доступ к широким возможностям по всему миру, которые могут помочь ему с перелетами. Если он покинет США, наше правительство будет ограничено в возможностях его повторного ареста и экстрадиции", — говорится в документе. В нем указывается, что в случае обвинительного приговора Конощенку грозит до 20 лет тюрьмы.Об аресте Конощенка в Эстонии по запросу США стало известно в декабре прошлого года. По сообщению Минюста, его экстрадировали в Штаты 13 июля.

https://ria.ru/20230610/sud-1877347615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, эстония, россия, в мире