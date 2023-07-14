Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 14.07.2023 (обновлено: 16:43 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/klimat-1884250693.html
СМИ: Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году
СМИ: Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году
Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году, как этого хочет правительство, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на черновик... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:39
2023-07-14T16:43
в мире
германия
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833144343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_286fc95259e1ba6c77d0a6d12fb30b60.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году, как этого хочет правительство, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на черновик отчета экспертной группы при министерстве окружающей среды. "Цель достичь нетто-нулевой эмиссии парниковых газов до 2045 года в обоих (рассмотренных - ред.) сценариях явно невозможна", - приводит издание выводы из отчета. В лучшем случае эмиссия парниковых газов будет оставаться на уровне 160 миллионов тонн в год. Даже в 2050 году она будет превышать 100 миллионов тонн в год, считают авторы документа. По состоянию на 2022 год, выбросы парниковых газов в Германии составляют 745 миллионов тонн в год. Меры, принятые действующим правительством, недостаточны для выхода на нулевой уровень выбросов, следует из отчета. Однако ученые допускают возможность реализации поставленных целей на 2030 год – снижения выбросов парниковых газов на 65% в сравнении с 1990 годом. Ранее правительство Германии сдвинуло цель достичь климатический нейтральности с 2050 на 2045 год. Это произошло после того как Конституционный суд ФРГ частично удовлетворил иск экоактивистов, признав поставленные правительством задачи недостаточно амбициозными.
https://ria.ru/20230708/klimat-1882928020.html
https://ria.ru/20230615/nauka-1878141708.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833144343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1fc8bdc25ce4a1e2388349d442c4742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, цены на нефть
В мире, Германия, Цены на нефть
СМИ: Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году

Spiegel: Германия плохо старается, чтобы достичь климатической нейтральности к 2045 году

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНадеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова
Надеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Надеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году, как этого хочет правительство, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на черновик отчета экспертной группы при министерстве окружающей среды.
"Цель достичь нетто-нулевой эмиссии парниковых газов до 2045 года в обоих (рассмотренных - ред.) сценариях явно невозможна", - приводит издание выводы из отчета.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Йеллен призвала Китай вместе с США бороться с климатическими изменениями
8 июля, 07:24
В лучшем случае эмиссия парниковых газов будет оставаться на уровне 160 миллионов тонн в год. Даже в 2050 году она будет превышать 100 миллионов тонн в год, считают авторы документа. По состоянию на 2022 год, выбросы парниковых газов в Германии составляют 745 миллионов тонн в год.
Меры, принятые действующим правительством, недостаточны для выхода на нулевой уровень выбросов, следует из отчета. Однако ученые допускают возможность реализации поставленных целей на 2030 год – снижения выбросов парниковых газов на 65% в сравнении с 1990 годом.
Ранее правительство Германии сдвинуло цель достичь климатический нейтральности с 2050 на 2045 год. Это произошло после того как Конституционный суд ФРГ частично удовлетворил иск экоактивистов, признав поставленные правительством задачи недостаточно амбициозными.
Высохшие корни дерева на берегу озера - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Ученые узнали об изменениях климата на Севере по кольцам деревьев
15 июня, 03:00
 
В миреГерманияЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала