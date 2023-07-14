https://ria.ru/20230714/klimat-1884250693.html
СМИ: Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году
СМИ: Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году
Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году, как этого хочет правительство, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на черновик... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:39
2023-07-14T16:39
2023-07-14T16:43
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году, как этого хочет правительство, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на черновик отчета экспертной группы при министерстве окружающей среды. "Цель достичь нетто-нулевой эмиссии парниковых газов до 2045 года в обоих (рассмотренных - ред.) сценариях явно невозможна", - приводит издание выводы из отчета. В лучшем случае эмиссия парниковых газов будет оставаться на уровне 160 миллионов тонн в год. Даже в 2050 году она будет превышать 100 миллионов тонн в год, считают авторы документа. По состоянию на 2022 год, выбросы парниковых газов в Германии составляют 745 миллионов тонн в год. Меры, принятые действующим правительством, недостаточны для выхода на нулевой уровень выбросов, следует из отчета. Однако ученые допускают возможность реализации поставленных целей на 2030 год – снижения выбросов парниковых газов на 65% в сравнении с 1990 годом. Ранее правительство Германии сдвинуло цель достичь климатический нейтральности с 2050 на 2045 год. Это произошло после того как Конституционный суд ФРГ частично удовлетворил иск экоактивистов, признав поставленные правительством задачи недостаточно амбициозными.
https://ria.ru/20230708/klimat-1882928020.html
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в мире, германия, цены на нефть
В мире, Германия, Цены на нефть
СМИ: Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году
Spiegel: Германия плохо старается, чтобы достичь климатической нейтральности к 2045 году
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.
Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году, как этого хочет правительство, сообщает
в пятницу издание Spiegel со ссылкой на черновик отчета экспертной группы при министерстве окружающей среды.
"Цель достичь нетто-нулевой эмиссии парниковых газов до 2045 года в обоих (рассмотренных - ред.) сценариях явно невозможна", - приводит издание выводы из отчета.
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В лучшем случае эмиссия парниковых газов будет оставаться на уровне 160 миллионов тонн в год. Даже в 2050 году она будет превышать 100 миллионов тонн в год, считают авторы документа. По состоянию на 2022 год, выбросы парниковых газов в Германии составляют 745 миллионов тонн в год.
Меры, принятые действующим правительством, недостаточны для выхода на нулевой уровень выбросов, следует из отчета. Однако ученые допускают возможность реализации поставленных целей на 2030 год – снижения выбросов парниковых газов на 65% в сравнении с 1990 годом.
Ранее правительство Германии сдвинуло цель достичь климатический нейтральности с 2050 на 2045 год. Это произошло после того как Конституционный суд ФРГ частично удовлетворил иск экоактивистов, признав поставленные правительством задачи недостаточно амбициозными.
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