https://ria.ru/20230714/klimat-1884250693.html

СМИ: Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году

СМИ: Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году - РИА Новости, 14.07.2023

СМИ: Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году

Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году, как этого хочет правительство, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на черновик... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:39

2023-07-14T16:39

2023-07-14T16:43

в мире

германия

цены на нефть

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Германия не сможет достичь климатической нейтральности к 2045 году, как этого хочет правительство, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на черновик отчета экспертной группы при министерстве окружающей среды. "Цель достичь нетто-нулевой эмиссии парниковых газов до 2045 года в обоих (рассмотренных - ред.) сценариях явно невозможна", - приводит издание выводы из отчета. В лучшем случае эмиссия парниковых газов будет оставаться на уровне 160 миллионов тонн в год. Даже в 2050 году она будет превышать 100 миллионов тонн в год, считают авторы документа. По состоянию на 2022 год, выбросы парниковых газов в Германии составляют 745 миллионов тонн в год. Меры, принятые действующим правительством, недостаточны для выхода на нулевой уровень выбросов, следует из отчета. Однако ученые допускают возможность реализации поставленных целей на 2030 год – снижения выбросов парниковых газов на 65% в сравнении с 1990 годом. Ранее правительство Германии сдвинуло цель достичь климатический нейтральности с 2050 на 2045 год. Это произошло после того как Конституционный суд ФРГ частично удовлетворил иск экоактивистов, признав поставленные правительством задачи недостаточно амбициозными.

https://ria.ru/20230708/klimat-1882928020.html

https://ria.ru/20230615/nauka-1878141708.html

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в мире, германия, цены на нефть