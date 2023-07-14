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СМИ: Блинкен предупредил КНР о последствиях за нарушения кибербезопасности - РИА Новости, 14.07.2023
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14:48 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/kiberbezopasnost-1884215618.html
СМИ: Блинкен предупредил КНР о последствиях за нарушения кибербезопасности
СМИ: Блинкен предупредил КНР о последствиях за нарушения кибербезопасности - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: Блинкен предупредил КНР о последствиях за нарушения кибербезопасности
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И о последствиях за нарушения... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:48
2023-07-14T14:48
в мире
сша
энтони блинкен
китай
пекин
ван и (политик)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И о последствиях за нарушения кибербезопасности, которые подорвут стабилизацию двусторонних отношений, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника. Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что китайские хакеры пытались проникнуть в определенные учетные записи почты госдепартамента США за несколько недель до поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне. В четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти сообщения заявил, что США должны прекратить распространять ложную информацию. "Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил (представителя - ред.) Китая Ван И о последствиях после того, как обвинения в сторону Китая в нарушении кибербезопасности вновь угрожают подорвать зарождающуюся стабилизацию отношений", - сообщил агентству источник. Блинкен посетил Китай в конце июня. Этот визит стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в КНР и был направлен на улучшение отношений между странами, которые значительно ухудшились из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230714/zasedanie-1884108613.html
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в мире, сша, энтони блинкен, китай, пекин, ван и (политик)
В мире, США, Энтони Блинкен, Китай, Пекин, Ван И (политик)
СМИ: Блинкен предупредил КНР о последствиях за нарушения кибербезопасности

АФП: Блинкен предупредил Ван И о последствиях за нарушения кибербезопасности

© AP Photo / Dita AlangkaraГоссекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И во время их двусторонней встречи в Джакарте
Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И во время их двусторонней встречи в Джакарте - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Dita Alangkara
Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И во время их двусторонней встречи в Джакарте. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И о последствиях за нарушения кибербезопасности, которые подорвут стабилизацию двусторонних отношений, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что китайские хакеры пытались проникнуть в определенные учетные записи почты госдепартамента США за несколько недель до поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне. В четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти сообщения заявил, что США должны прекратить распространять ложную информацию.
Лавров и Блинкен на встрече АСЕАН в традиционных индонезийских рубашках - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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06:26
"Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил (представителя - ред.) Китая Ван И о последствиях после того, как обвинения в сторону Китая в нарушении кибербезопасности вновь угрожают подорвать зарождающуюся стабилизацию отношений", - сообщил агентству источник.
Блинкен посетил Китай в конце июня. Этот визит стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в КНР и был направлен на улучшение отношений между странами, которые значительно ухудшились из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
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Вчера, 17:48
 
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