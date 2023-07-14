https://ria.ru/20230714/kiberbezopasnost-1884215618.html

СМИ: Блинкен предупредил КНР о последствиях за нарушения кибербезопасности

СМИ: Блинкен предупредил КНР о последствиях за нарушения кибербезопасности - РИА Новости, 14.07.2023

СМИ: Блинкен предупредил КНР о последствиях за нарушения кибербезопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И о последствиях за нарушения... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:48

2023-07-14T14:48

2023-07-14T14:48

в мире

сша

энтони блинкен

китай

пекин

ван и (политик)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И о последствиях за нарушения кибербезопасности, которые подорвут стабилизацию двусторонних отношений, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника. Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что китайские хакеры пытались проникнуть в определенные учетные записи почты госдепартамента США за несколько недель до поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне. В четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти сообщения заявил, что США должны прекратить распространять ложную информацию. "Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил (представителя - ред.) Китая Ван И о последствиях после того, как обвинения в сторону Китая в нарушении кибербезопасности вновь угрожают подорвать зарождающуюся стабилизацию отношений", - сообщил агентству источник. Блинкен посетил Китай в конце июня. Этот визит стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в КНР и был направлен на улучшение отношений между странами, которые значительно ухудшились из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230714/zasedanie-1884108613.html

https://ria.ru/20230713/kvantovyekompyutery-1884048722.html

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китай

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в мире, сша, энтони блинкен, китай, пекин, ван и (политик)