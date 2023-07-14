https://ria.ru/20230714/kherson-1884201814.html
Украинские военные потеряли до 70 солдат на Херсонском направлении
Украинские военные потеряли до 70 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.07.2023
Украинские военные потеряли до 70 солдат на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:15
2023-07-14T14:15
2023-07-14T14:15
специальная военная операция на украине
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу "Д-30", сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 70 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, США
Украинские военные потеряли до 70 солдат на Херсонском направлении
Минобороны: российские военные уничтожили до 70 солдат ВСУ на Херсонском направлении
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу "Д-30", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 70 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине