https://ria.ru/20230714/kherson-1884201814.html

Украинские военные потеряли до 70 солдат на Херсонском направлении

Украинские военные потеряли до 70 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.07.2023

Украинские военные потеряли до 70 солдат на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:15

2023-07-14T14:15

2023-07-14T14:15

специальная военная операция на украине

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу "Д-30", сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 70 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша