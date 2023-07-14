https://ria.ru/20230714/karlson-1884187499.html

Такер Карлсон хочет создать новую медиакомпанию на базе Twitter, пишут СМИ

Такер Карлсон хочет создать новую медиакомпанию на базе Twitter, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2023

Такер Карлсон хочет создать новую медиакомпанию на базе Twitter, пишут СМИ

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон и бывший советник Белого дома Нил Патель собирают средства для создания новой медиакомпании для... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:46

2023-07-14T13:46

2023-07-14T13:46

в мире

такер карлсон

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон и бывший советник Белого дома Нил Патель собирают средства для создания новой медиакомпании для обмена длинными видеороликами на базе Twitter, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Новая компания будет опираться на более длинные версии бесплатных видеороликов, которые Карлсон регулярно публикует в Twitter вскоре после своего ухода из Fox News, но, по словам некоторых людей, в конечном итоге она будет основываться на подписках", - пишет издание. Источники сообщают, что пользователи Twitter и других платформ по-прежнему смогут бесплатно смотреть более короткие версии его шоу, интервью и документальные фильмы, но им нужно будет подписаться, чтобы посмотреть их целиком. По их словам, со временем компания будет публиковать шоу и от других ведущих, кроме Карлсона. Отмечается, что Карлсон и Патель хотят собрать сотни миллионов долларов для финансирования своей компании. В последние недели команда Карлсона встречалась с представителями Twitter, чтобы обсудить открытие компании. Однако, по словам источников, кроме Twitter также рассматриваются и другие платформы. В мае Карлсон анонсировал выпуск собственного шоу в Twitter, которое посмотрели более 55 миллионов человек менее чем за сутки. В ходе шоу Карлсон заявил, что любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. По мнению журналиста, уничтожение ГЭС может быть невыгодно Киеву, однако "в большей степени вредит России". Карлсон также выступил с утверждением, что Киев и ранее вынашивал планы по подрыву этой электростанции. Fox News в апреле сообщил, что Карлсон уходит с канала. Такое решение, по данным телеканала, было обоюдным для ведущего и канала. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предлагала ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT. Портал Axios сообщал, что ряд американских законодателей-республиканцев приветствовали уход с телеканала Fox News Карлсона, так как считают, что им будет проще помогать Украине. Экс-ведущий критически относился к оказанию помощи Киеву. Согласно некоторым республиканцам, риторика Карлсона в отношении ситуации на Украине часто ставила их в затруднительное положение.

https://ria.ru/20230621/bayden-1879462845.html

https://ria.ru/20230628/demokratiya-1880889944.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, такер карлсон, сша, twitter