https://ria.ru/20230714/investory-1884073062.html

Инвесторы купили у Москвы 710 коммерческих объектов с начала года

Инвесторы купили у Москвы 710 коммерческих объектов с начала года - РИА Новости, 14.07.2023

Инвесторы купили у Москвы 710 коммерческих объектов с начала года

В первом полугодии 2023 года инвесторы приобрели у города 710 объектов недвижимости для коммерческого использования, это в полтора раза больше аналогичного... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:12

2023-07-14T14:12

2023-07-14T14:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В первом полугодии 2023 года инвесторы приобрели у города 710 объектов недвижимости для коммерческого использования, это в полтора раза больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."За указанный период у города на специальных торгах куплено почти 200 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости на общую сумму около 11 миллиардов рублей. Среди выставлявшихся на торги объектов 672 нежилых помещения и 38 отдельно стоящих зданий, из которых 8 - с земельными участками", - пояснил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что больше всего объектов было выставлено на торги в центральном округе - 168, западном - 144 и восточном округе - 78. При этом самым крупным объектом стал паркинг в Южном Бутово площадью более 16 тысяч квадратных метров.Как рассказали в столичном департаменте по конкурентной политике, с начала года в городских аукционах по коммерческой недвижимости приняли участие более пяти тысяч инвесторов: за каждый лот в виде нежилых помещений конкурировали в среднем семь участников, в виде отдельных зданий - в среднем четыре участника. Самый востребованным оказалось помещение площадью 54 квадратных метра на первом этаже многоквартирного дома в Новокосино, за которое боролись сразу 40 участников.

https://ria.ru/20230615/investory-1878171880.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва