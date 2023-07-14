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Инвесторы купили у Москвы 710 коммерческих объектов с начала года - РИА Новости, 14.07.2023
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14:12 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/investory-1884073062.html
Инвесторы купили у Москвы 710 коммерческих объектов с начала года
Инвесторы купили у Москвы 710 коммерческих объектов с начала года - РИА Новости, 14.07.2023
Инвесторы купили у Москвы 710 коммерческих объектов с начала года
В первом полугодии 2023 года инвесторы приобрели у города 710 объектов недвижимости для коммерческого использования, это в полтора раза больше аналогичного... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:12
2023-07-14T14:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В первом полугодии 2023 года инвесторы приобрели у города 710 объектов недвижимости для коммерческого использования, это в полтора раза больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."За указанный период у города на специальных торгах куплено почти 200 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости на общую сумму около 11 миллиардов рублей. Среди выставлявшихся на торги объектов 672 нежилых помещения и 38 отдельно стоящих зданий, из которых 8 - с земельными участками", - пояснил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что больше всего объектов было выставлено на торги в центральном округе - 168, западном - 144 и восточном округе - 78. При этом самым крупным объектом стал паркинг в Южном Бутово площадью более 16 тысяч квадратных метров.Как рассказали в столичном департаменте по конкурентной политике, с начала года в городских аукционах по коммерческой недвижимости приняли участие более пяти тысяч инвесторов: за каждый лот в виде нежилых помещений конкурировали в среднем семь участников, в виде отдельных зданий - в среднем четыре участника. Самый востребованным оказалось помещение площадью 54 квадратных метра на первом этаже многоквартирного дома в Новокосино, за которое боролись сразу 40 участников.
https://ria.ru/20230615/investory-1878171880.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Инвесторы купили у Москвы 710 коммерческих объектов с начала года

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В первом полугодии 2023 года инвесторы приобрели у города 710 объектов недвижимости для коммерческого использования, это в полтора раза больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"За указанный период у города на специальных торгах куплено почти 200 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости на общую сумму около 11 миллиардов рублей. Среди выставлявшихся на торги объектов 672 нежилых помещения и 38 отдельно стоящих зданий, из которых 8 - с земельными участками", - пояснил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Уточняется, что больше всего объектов было выставлено на торги в центральном округе - 168, западном - 144 и восточном округе - 78. При этом самым крупным объектом стал паркинг в Южном Бутово площадью более 16 тысяч квадратных метров.
Как рассказали в столичном департаменте по конкурентной политике, с начала года в городских аукционах по коммерческой недвижимости приняли участие более пяти тысяч инвесторов: за каждый лот в виде нежилых помещений конкурировали в среднем семь участников, в виде отдельных зданий - в среднем четыре участника. Самый востребованным оказалось помещение площадью 54 квадратных метра на первом этаже многоквартирного дома в Новокосино, за которое боролись сразу 40 участников.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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