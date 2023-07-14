https://ria.ru/20230714/inflyatsiya-1884176807.html

ЦБ ждет ускорения годовой инфляции в ближайшие месяцы

ЦБ ждет ускорения годовой инфляции в ближайшие месяцы - РИА Новости, 14.07.2023

ЦБ ждет ускорения годовой инфляции в ближайшие месяцы

Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит ускоряться с июньских 3,25%, поскольку из расчета будут выходить очень низкие значения приростов цен... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:14

2023-07-14T13:14

2023-07-14T13:14

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит ускоряться с июньских 3,25%, поскольку из расчета будут выходить очень низкие значения приростов цен прошлого года, говорится в материалах ЦБ. По данным Росстата, инфляция в России в июне ускорилась до 0,37% с 0,31% мае, в годовом выражении также ускорилась - до 3,25% с 2,51% месяцем ранее. "В мае – сентябре 2023 года из расчета годовой инфляции выходят очень низкие значения приростов цен прошлого года, когда происходила коррекция после скачка цен весны 2022 года. Как следствие, в ближайшие месяцы продолжит происходить увеличение показателя годовой инфляции. Дополнительное влияние будет оказывать и повышение текущего темпа роста цен", - пишет регулятор. Годовая инфляция без учета плодоовощной продукции, нефтепродуктов, ЖКУ, услуг туризма и транспорта в июне ускорилась на 0,60 процентного пункта - до 1,18%, а базовая инфляция – на 0,32 процентного пункта, до 2,44%. При этом оценка трендовой инфляции снизилась до 6,57% против 6,68% в мае. Месячные приросты показателей устойчивой динамики потребительских цен в июне преимущественно росли, а часть из них находилась значимо выше уровня, соответствующего 4% в годовом выражении, добавили в ЦБ.

https://ria.ru/20230616/inflyatsiya-1878507245.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика