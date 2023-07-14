Рейтинг@Mail.ru
ЦБ ждет ускорения годовой инфляции в ближайшие месяцы - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/inflyatsiya-1884176807.html
ЦБ ждет ускорения годовой инфляции в ближайшие месяцы
ЦБ ждет ускорения годовой инфляции в ближайшие месяцы - РИА Новости, 14.07.2023
ЦБ ждет ускорения годовой инфляции в ближайшие месяцы
Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит ускоряться с июньских 3,25%, поскольку из расчета будут выходить очень низкие значения приростов цен... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:14
2023-07-14T13:14
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_0:209:3133:1972_1920x0_80_0_0_8a9130011388828b7998161cdd733d54.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит ускоряться с июньских 3,25%, поскольку из расчета будут выходить очень низкие значения приростов цен прошлого года, говорится в материалах ЦБ. По данным Росстата, инфляция в России в июне ускорилась до 0,37% с 0,31% мае, в годовом выражении также ускорилась - до 3,25% с 2,51% месяцем ранее. "В мае – сентябре 2023 года из расчета годовой инфляции выходят очень низкие значения приростов цен прошлого года, когда происходила коррекция после скачка цен весны 2022 года. Как следствие, в ближайшие месяцы продолжит происходить увеличение показателя годовой инфляции. Дополнительное влияние будет оказывать и повышение текущего темпа роста цен", - пишет регулятор. Годовая инфляция без учета плодоовощной продукции, нефтепродуктов, ЖКУ, услуг туризма и транспорта в июне ускорилась на 0,60 процентного пункта - до 1,18%, а базовая инфляция – на 0,32 процентного пункта, до 2,44%. При этом оценка трендовой инфляции снизилась до 6,57% против 6,68% в мае. Месячные приросты показателей устойчивой динамики потребительских цен в июне преимущественно росли, а часть из них находилась значимо выше уровня, соответствующего 4% в годовом выражении, добавили в ЦБ.
https://ria.ru/20230616/inflyatsiya-1878507245.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_d9b3b7264ef436a58dc47962383a5502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
ЦБ ждет ускорения годовой инфляции в ближайшие месяцы

Центробанк сообщил, что годовая инфляция продолжит ускоряться с июньских 3,25 процента

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит ускоряться с июньских 3,25%, поскольку из расчета будут выходить очень низкие значения приростов цен прошлого года, говорится в материалах ЦБ.
По данным Росстата, инфляция в России в июне ускорилась до 0,37% с 0,31% мае, в годовом выражении также ускорилась - до 3,25% с 2,51% месяцем ранее.
"В мае – сентябре 2023 года из расчета годовой инфляции выходят очень низкие значения приростов цен прошлого года, когда происходила коррекция после скачка цен весны 2022 года. Как следствие, в ближайшие месяцы продолжит происходить увеличение показателя годовой инфляции. Дополнительное влияние будет оказывать и повышение текущего темпа роста цен", - пишет регулятор.
Годовая инфляция без учета плодоовощной продукции, нефтепродуктов, ЖКУ, услуг туризма и транспорта в июне ускорилась на 0,60 процентного пункта - до 1,18%, а базовая инфляция – на 0,32 процентного пункта, до 2,44%. При этом оценка трендовой инфляции снизилась до 6,57% против 6,68% в мае.
Месячные приросты показателей устойчивой динамики потребительских цен в июне преимущественно росли, а часть из них находилась значимо выше уровня, соответствующего 4% в годовом выражении, добавили в ЦБ.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
"Эксперт РА" спрогнозировало инфляцию в России к концу года
16 июня, 06:21
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала