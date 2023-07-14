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МИД Финляндии: НАТО невыгодно уточнять условия вступления Украины в альянс - РИА Новости, 14.07.2023
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21:53 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/finlyandiya-1884302279.html
МИД Финляндии: НАТО невыгодно уточнять условия вступления Украины в альянс
МИД Финляндии: НАТО невыгодно уточнять условия вступления Украины в альянс - РИА Новости, 14.07.2023
МИД Финляндии: НАТО невыгодно уточнять условия вступления Украины в альянс
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что в настоящий момент как Киеву, так и НАТО было бы выгодно не называть точные условия вступления Украины в альянс, РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T21:53
2023-07-14T21:53
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что в настоящий момент как Киеву, так и НАТО было бы выгодно не называть точные условия вступления Украины в альянс, не давая тем самым стратегического преимущества России. "Конкретизация требований членства (в НАТО - ред.) не входит в интересы Украины или альянса: мы должны понимать, что Россия очень талантливо манипулирует подобными вопросами. Мы не можем создать для нее стимул никогда не заканчивать войну", - заявила Валтонен в интервью изданию Times. При этом Валтонен также подчеркнула, что Украине будет оказана помощь "на всех уровнях" для выполнения требований к членству в организации. Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.
https://ria.ru/20230713/bayden-1883988654.html
https://ria.ru/20230713/baza-1884077242.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, g7, россия, киев
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, G7, Россия, Киев
МИД Финляндии: НАТО невыгодно уточнять условия вступления Украины в альянс

Валтонен: Киеву и НАТО невыгодно уточнять условия вступления Украины в альянс

© Public domain/MahlumЗдание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки
Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки
© Public domain/Mahlum
Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что в настоящий момент как Киеву, так и НАТО было бы выгодно не называть точные условия вступления Украины в альянс, не давая тем самым стратегического преимущества России.
"Конкретизация требований членства (в НАТО - ред.) не входит в интересы Украины или альянса: мы должны понимать, что Россия очень талантливо манипулирует подобными вопросами. Мы не можем создать для нее стимул никогда не заканчивать войну", - заявила Валтонен в интервью изданию Times.
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При этом Валтонен также подчеркнула, что Украине будет оказана помощь "на всех уровнях" для выполнения требований к членству в организации.
Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.
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