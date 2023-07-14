https://ria.ru/20230714/drevesina-1884220641.html

Европа хочет скупать российский лес и грозит штрафами. Ответ ее удивил

Европа хочет скупать российский лес и грозит штрафами. Ответ ее удивил - РИА Новости, 14.07.2023

Европа хочет скупать российский лес и грозит штрафами. Ответ ее удивил

Лишившись ценных пород дерева из-за антироссийских санкций, Брюссель требует от Кремля соблюдать правила ВТО и снизить экспортную пошлину с 80 процентов до 15... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:17

2023-07-14T15:17

2023-07-14T15:35

санкции в отношении россии

европа

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Лишившись ценных пород дерева из-за антироссийских санкций, Брюссель требует от Кремля соблюдать правила ВТО и снизить экспортную пошлину с 80 процентов до 15. Подсчитав убытки локального бизнеса, чиновники решили переступить через гордость и вернуться к дешевым ресурсам "агрессора", однако Москва не торопится идти на уступки. К переговорам Европа не готова и угрожает штрафами.Картина масломЕще вчерашнее требование ЕС запретить поставки любого сырья из России резко сменило вектор. Теперь европейцы в едином порыве винят Москву в отказе поставлять древесину. Оказывается, заградительная пошлина в 80 процентов и сокращение количества пропускных пунктов до двух ставят деревообрабатывающую промышленность западных "партнеров" на грань разорения. Из-за нехватки сырья предприятия простаивают — собственного леса на континенте мало, а Канада и США не спешат наращивать вырубку. Поставки ограниченные и очень дорогие, на фоне лесных пожаров в Канаде цены продолжают расти. В результате конечная продукция местных фабрик оказалась не по карману европейцам. Капитализм не терпит убыточных предприятий, так что заводы закрываются, сотрудники лишаются работы, а политики рискуют получить новую волну протестов и беспорядков.Вот еврочиновники и вспомнили, что по нормам ВТО пошлина не должна превышать 15 процентов, и грозят России штрафами за неисполнение обязательств. Впрочем, пока безрезультатно. Не помогла и громкая риторика о том, что безответственная политика Кремля создает неопределенность на мировом рынке. Москва не собирается облегчать доступ ЕС к вожделенным породам — дубу, буку и ясеню — и сохраняет все ограничения.Плохой ходЛес растет десятки лет, а Россия обладает 20 процентами его мировых запасов. Раньше экспорт в Китай составлял 31 процент, в Финляндию — шесть, в Японию — пять, остальное приходилось на Европу. За 2021 год последняя импортировала 4,4 миллиона кубометров пиломатериалов, но к декабрю 2022-го объем упал до 1,76 миллиона кубометров.Сильнее всего сократили поставки Великобритания, Ирландия и Германия — на 76, 75 и 58 процентов соответственно. Главная неприятность в том, что большинство предприятий Старого Света было приспособлено именно под российское сырье. Так, финские компании изначально проектировали оборудование под карельскую древесину, и переход на другие виды обойдется очень дорого.При этом отечественная промышленность практически не пострадала. Экспортеры просто сменили направление. За прошлый год импорт российской древесины нарастили: ОАЭ (+ 83 процента), Ирак (+ 75 процентов), Иордания (+ 45 процентов), Сингапур (+ 73 процента), Турция (+ 37 процентов) и многие другие.Рослесинфорг сообщает, что активные работы по лесовосстановлению дают прекрасные результаты: в стране стало больше пригодных для вырубки сосны и ели. Благодаря проделанной работе запасы хвойных деревьев не иссякают, несмотря на вырубки. В связи с этим в Совфеде рассматривают возможность приостановить вывозные пошлины на хвойную древесину для дружественных стран и увеличить количество пропускных пунктов в восточном направлении. Смягчение политики по отношению к Западу не обсуждается, а с учетом неготовности ЕС менять подход к переговорам это вряд ли возможно в ближайшее время.

европа

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санкции в отношении россии, европа