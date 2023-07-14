https://ria.ru/20230714/demokratiya-1884186374.html

Американцы думают, что демократия не учитывает их интересы, показал опрос

Американцы думают, что демократия не учитывает их интересы, показал опрос - РИА Новости, 14.07.2023

Американцы думают, что демократия не учитывает их интересы, показал опрос

Половина опрошенных американцев думает, что демократия в недостаточной степени учитывает их интересы, что указывает на низкий уровня доверия жителей США к... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:43

2023-07-14T13:43

2023-07-14T13:44

в мире

сша

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Половина опрошенных американцев думает, что демократия в недостаточной степени учитывает их интересы, что указывает на низкий уровня доверия жителей США к властям, свидетельствуют данные опроса общественного мнения агентства Ассошиэйтед Пресс и исследовательского центра NORC. "Половина населения считает, что демократия в США функционирует плохо. Лишь немногие взрослые уверены, что конгресс, Верховный суд, президент или политические партии хорошо справляются с отстаиванием демократических ценностей страны", - говорится в результатах исследования. Исследование показало, что 53% опрошенных считают, что интересы таких людей, как они, не представлены властями, а 45% респондентов задаются вопросом, представлены ли вообще интересы большинства американцев. Отмечается, что взгляды американцев на работу демократии во многом обусловлены их партийными взглядами. Так сторонники республиканской партии чаще, чем демократы (51% против 38% соответственно), говорят, что интересы большинства американцев плохо представлены в правительстве США. Помимо этого, участники опроса также выразили недовольство имеющимся в стране расхождением между общественным мнением и существующими законами. Больше всего опрошенных (65%) заявили, что законы не отражают их мнение в отношении иммиграции и государственных расходов, 63% не согласны с решениями властей в отношении абортов, а 63% - в отношении законов, регулирующих оборот оружия. Опрос проводился с 22 по 26 июня 2023 года, в нем приняли участие 1220 жителей США старше 18 лет. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3,9 процентных пункта. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс и исследовательский центр NORC провели другое исследование, посвященное удовлетворенностью населением США действий Байдена по управлению экономикой страны. По результатам опроса, только 33% американцев выразили свое одобрение по отношению к осуществляемым президентом мерам, лишь 24% респондентов были удовлетворены состоянием экономики страны, и 31% положительно оценивали его деятельность в области оружейной политики и иммиграции.

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884165364.html

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сша

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша