https://ria.ru/20230714/attraktsiony-1884258760.html

В Госдуме предложили назначить омбудсмена, отвечающего за аттракционы

В Госдуме предложили назначить омбудсмена, отвечающего за аттракционы - РИА Новости, 14.07.2023

В Госдуме предложили назначить омбудсмена, отвечающего за аттракционы

В России должен быть омбудсмен по безопасности, который будет в том числе отвечать за аттракционы, сейчас вопросов много, в том числе по порядку лицензирования... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:17

2023-07-14T17:17

2023-07-14T17:17

россия

татьяна буцкая

госдума рф

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В России должен быть омбудсмен по безопасности, который будет в том числе отвечать за аттракционы, сейчас вопросов много, в том числе по порядку лицензирования аттракционов, сообщила РИА Новости первый зампред комитета ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая. "Вопросов на самом деле много, они по всей цепочке: лицензирование, как получают, как проходят, как устанавливаются аттракционы, кто отвечает за эксплуатацию, как технадзор у нас работает... Есть омбудсмен по вопросам детей, есть омбудсмен по вопросам бизнеса, должен быть, наверное, омбудсмен по вопросам безопасности, по вопросам техрегулирования, кто отвечает", - сказала Буцкая. Она также допустила, что такую функцию может выполнять отраслевая ассоциация. "Должен быть кто-то, кто бы на себя взял ответственность. Возможно, какая-то отраслевая ассоциация, которая ведает всеми вопросами, которые касаются аттракционов", - пояснила депутат.

https://ria.ru/20230609/attraktsion-1877167294.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, татьяна буцкая, госдума рф, общество