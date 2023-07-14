https://ria.ru/20230714/antirekord-1884247624.html

США установили новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода

США установили новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода - РИА Новости, 14.07.2023

США установили новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода

США установили новый антирекорд по количеству массовых убийств за полгода в период с 1 января по 30 июня 2023 года, в результате 28 таких происшествий погибли... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:29

2023-07-14T16:29

2023-07-14T22:49

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джо байден

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США установили новый антирекорд по количеству массовых убийств за полгода в период с 1 января по 30 июня 2023 года, в результате 28 таких происшествий погибли не менее 140 человек, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс. Показатель 2023 года побил предыдущий антирекорд в 27 массовых убийств, который был установлен во второй половине 2022-го."Непрекращающееся безжалостное кровопролитие по всей территории США в этом году привело к <...> самому смертоносному полугодию массовых убийств как минимум с 2006 года", — говорится в сообщении агентства.Отмечается, что число погибших росло практически каждую неделю. "Никогда не думаешь, что твоя семья может стать частью подобной статистики", — сказал Брент Лезервуд, трое детей которого находились на занятиях в частной христианской школе в городе Нэшвилл 27 марта, когда бывший ученик убил троих детей и троих взрослых. Лезервуд, известный республиканец в штате Теннесси, в котором законы об оружии не были ужесточены, считает, что необходимо принять конкретные меры для того, чтобы оружие не попадало в руки людей, склонных к насилию. Как подчеркивает агентство, массовым в США считается убийство четырех и более человек, не считая нападавшего, в течение 24 часов. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. По данным Gun Violence Archive, с начала текущего года в США произошли 376 случаев массовой стрельбы. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли более десяти тысяч человек, пострадали свыше 20 тысяч.

https://ria.ru/20230503/strelba-1869392674.html

https://ria.ru/20230506/belgrad-1870087366.html

https://ria.ru/20230410/strelba-1864330178.html

сша

нэшвилл

теннесси

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в мире, сша, джо байден, нэшвилл, теннесси