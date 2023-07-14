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США установили новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода - РИА Новости, 14.07.2023
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16:29 14.07.2023 (обновлено: 22:49 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/antirekord-1884247624.html
США установили новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода
США установили новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода - РИА Новости, 14.07.2023
США установили новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода
США установили новый антирекорд по количеству массовых убийств за полгода в период с 1 января по 30 июня 2023 года, в результате 28 таких происшествий погибли... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:29
2023-07-14T22:49
в мире
сша
джо байден
нэшвилл
теннесси
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США установили новый антирекорд по количеству массовых убийств за полгода в период с 1 января по 30 июня 2023 года, в результате 28 таких происшествий погибли не менее 140 человек, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс. Показатель 2023 года побил предыдущий антирекорд в 27 массовых убийств, который был установлен во второй половине 2022-го.&quot;Непрекращающееся безжалостное кровопролитие по всей территории США в этом году привело к &lt;...&gt; самому смертоносному полугодию массовых убийств как минимум с 2006 года&quot;, — говорится в сообщении агентства.Отмечается, что число погибших росло практически каждую неделю. "Никогда не думаешь, что твоя семья может стать частью подобной статистики", — сказал Брент Лезервуд, трое детей которого находились на занятиях в частной христианской школе в городе Нэшвилл 27 марта, когда бывший ученик убил троих детей и троих взрослых. Лезервуд, известный республиканец в штате Теннесси, в котором законы об оружии не были ужесточены, считает, что необходимо принять конкретные меры для того, чтобы оружие не попадало в руки людей, склонных к насилию. Как подчеркивает агентство, массовым в США считается убийство четырех и более человек, не считая нападавшего, в течение 24 часов. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. По данным Gun Violence Archive, с начала текущего года в США произошли 376 случаев массовой стрельбы. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли более десяти тысяч человек, пострадали свыше 20 тысяч.
https://ria.ru/20230503/strelba-1869392674.html
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в мире, сша, джо байден, нэшвилл, теннесси
В мире, США, Джо Байден, Нэшвилл, Теннесси
США установили новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода

Ассошиэйтед Пресс: США установили новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЦветы и игрушки в память о жертвах трагедии
Цветы и игрушки в память о жертвах трагедии - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США установили новый антирекорд по количеству массовых убийств за полгода в период с 1 января по 30 июня 2023 года, в результате 28 таких происшествий погибли не менее 140 человек, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
Показатель 2023 года побил предыдущий антирекорд в 27 массовых убийств, который был установлен во второй половине 2022-го.
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«

"Непрекращающееся безжалостное кровопролитие по всей территории США в этом году привело к <...> самому смертоносному полугодию массовых убийств как минимум с 2006 года", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что число погибших росло практически каждую неделю.
"Никогда не думаешь, что твоя семья может стать частью подобной статистики", — сказал Брент Лезервуд, трое детей которого находились на занятиях в частной христианской школе в городе Нэшвилл 27 марта, когда бывший ученик убил троих детей и троих взрослых.
Лезервуд, известный республиканец в штате Теннесси, в котором законы об оружии не были ужесточены, считает, что необходимо принять конкретные меры для того, чтобы оружие не попадало в руки людей, склонных к насилию.
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Как подчеркивает агентство, массовым в США считается убийство четырех и более человек, не считая нападавшего, в течение 24 часов.
Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. По данным Gun Violence Archive, с начала текущего года в США произошли 376 случаев массовой стрельбы. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли более десяти тысяч человек, пострадали свыше 20 тысяч.
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