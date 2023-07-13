https://ria.ru/20230713/zhile-1883946549.html

Программу ввода жилья в Ростовской области выполнили на 45 процентов

Программу ввода жилья в Ростовской области выполнили на 45 процентов - РИА Новости, 13.07.2023

Программу ввода жилья в Ростовской области выполнили на 45 процентов

Порядка 1,3 миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Ростовской области в январе-июне текущего года, годовая программа выполнена на 45... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:51

2023-07-13T12:51

2023-07-13T12:51

ростовская область

экономика

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Порядка 1,3 миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Ростовской области в январе-июне текущего года, годовая программа выполнена на 45 процентов, сообщил журналистам замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев. По его словам, в текущем году в регионе предстоит ввести в строй 2,9 миллиона квадратных метров жилья. "По итогам первого полугодия уже введено 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Программа по вводу выполнена на 45 процентов", - сказал он. Вифлянцев уточнил, что из этого объема сдано 68 многоквартирных домов площадью 381 тысяча "квадратов". Большинство домов построены в Ростове-на-Дону, остальные - в восьми муниципалитетах области. Вифлянцев также отметил, что по вводу индивидуального жилья наблюдается положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "В целом мы видим все объекты, которые строятся, и понимаем, что в третьем-четвертом кварталах они будут введены в эксплуатацию. Сомнений в этом нет", - заключил он. Ежегодно в Ростовской области вводится в эксплуатацию более 2,5 миллиона квадратных метров жилья. По плану, к 2030 году этот показатель будет увеличен до 3,7 миллиона квадратных метров жилья.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ростовская область, ростов-на-дону