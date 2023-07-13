Рейтинг@Mail.ru
Программу ввода жилья в Ростовской области выполнили на 45 процентов - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
12:51 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/zhile-1883946549.html
Программу ввода жилья в Ростовской области выполнили на 45 процентов
Программу ввода жилья в Ростовской области выполнили на 45 процентов - РИА Новости, 13.07.2023
Программу ввода жилья в Ростовской области выполнили на 45 процентов
Порядка 1,3 миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Ростовской области в январе-июне текущего года, годовая программа выполнена на 45... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:51
2023-07-13T12:51
ростовская область
экономика
ростовская область
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869854936_0:38:3506:2010_1920x0_80_0_0_74f94f31125cf200ac6aaad979588900.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Порядка 1,3 миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Ростовской области в январе-июне текущего года, годовая программа выполнена на 45 процентов, сообщил журналистам замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев. По его словам, в текущем году в регионе предстоит ввести в строй 2,9 миллиона квадратных метров жилья. "По итогам первого полугодия уже введено 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Программа по вводу выполнена на 45 процентов", - сказал он. Вифлянцев уточнил, что из этого объема сдано 68 многоквартирных домов площадью 381 тысяча "квадратов". Большинство домов построены в Ростове-на-Дону, остальные - в восьми муниципалитетах области. Вифлянцев также отметил, что по вводу индивидуального жилья наблюдается положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "В целом мы видим все объекты, которые строятся, и понимаем, что в третьем-четвертом кварталах они будут введены в эксплуатацию. Сомнений в этом нет", - заключил он. Ежегодно в Ростовской области вводится в эксплуатацию более 2,5 миллиона квадратных метров жилья. По плану, к 2030 году этот показатель будет увеличен до 3,7 миллиона квадратных метров жилья.
https://ria.ru/20230712/tramvay-1883846427.html
https://ria.ru/20230707/mikroavtobusy-1882827909.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869854936_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_022108e35d3b7b8cad4c65b3963f7818.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ростовская область, ростов-на-дону
Ростовская область , Экономика, Ростовская область, Ростов-на-Дону
Программу ввода жилья в Ростовской области выполнили на 45 процентов

В Ростовской области за полгода ввели в эксплуатацию 1,3 миллиона квадратных метров жилья

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Города России. Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Порядка 1,3 миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Ростовской области в январе-июне текущего года, годовая программа выполнена на 45 процентов, сообщил журналистам замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.
По его словам, в текущем году в регионе предстоит ввести в строй 2,9 миллиона квадратных метров жилья.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Проект модернизации ростовского трамвая перешел к активной стадии
12 июля, 20:12
"По итогам первого полугодия уже введено 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Программа по вводу выполнена на 45 процентов", - сказал он. Вифлянцев уточнил, что из этого объема сдано 68 многоквартирных домов площадью 381 тысяча "квадратов". Большинство домов построены в Ростове-на-Дону, остальные - в восьми муниципалитетах области.
Вифлянцев также отметил, что по вводу индивидуального жилья наблюдается положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "В целом мы видим все объекты, которые строятся, и понимаем, что в третьем-четвертом кварталах они будут введены в эксплуатацию. Сомнений в этом нет", - заключил он.
Ежегодно в Ростовской области вводится в эксплуатацию более 2,5 миллиона квадратных метров жилья. По плану, к 2030 году этот показатель будет увеличен до 3,7 миллиона квадратных метров жилья.
Передача ключа от машины - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В Ростовской области 16 больших семей получили микроавтобусы
7 июля, 15:56
 
Ростовская областьЭкономикаРостовская областьРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала