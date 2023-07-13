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"Надо было соглашаться". В Сети возмутились словами Зеленского о России - РИА Новости, 13.07.2023
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06:47 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/zelenskiy-1883881873.html
"Надо было соглашаться". В Сети возмутились словами Зеленского о России
"Надо было соглашаться". В Сети возмутились словами Зеленского о России - РИА Новости, 13.07.2023
"Надо было соглашаться". В Сети возмутились словами Зеленского о России
Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что России не удалось оградиться от НАТО. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T06:47
2023-07-13T06:47
в мире
украина
россия
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
вильнюс
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что России не удалось оградиться от НАТО."НАТО отказало Украине. Зеленский возвращается домой с пустыми руками", — написал один из пользователей."Мы поддерживаем Россию", — отметил другой."Надо было соглашаться на договор, когда у тебя был шанс", — добавил третий."Бла-бла-бла, присылайте больше денег", — сыронизировал юзер."Отчаянная попытка скрыть тот факт, что ты проигрываешь", — заключили участники дискуссии.На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом военного блока, когда союзники решат, что условия соблюдены.Ранее российский дипломат Константин Гаврилов заявил, что Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе фактически признал, что обслуживает интересы НАТО.
https://ria.ru/20230713/khamstvo-1883877603.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, вильнюс
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, Вильнюс
"Надо было соглашаться". В Сети возмутились словами Зеленского о России

Пользователи Twitter назвали слова Зеленского после саммита НАТО попыткой скрыть поражение

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о том, что России не удалось оградиться от НАТО.
"НАТО отказало Украине. Зеленский возвращается домой с пустыми руками", — написал один из пользователей.
"Мы поддерживаем Россию", — отметил другой.
«
"Надо было соглашаться на договор, когда у тебя был шанс", — добавил третий.
"Бла-бла-бла, присылайте больше денег", — сыронизировал юзер.
"Отчаянная попытка скрыть тот факт, что ты проигрываешь", — заключили участники дискуссии.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Журналистка раскрыла реакцию на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО
04:52
На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом военного блока, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Ранее российский дипломат Константин Гаврилов заявил, что Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе фактически признал, что обслуживает интересы НАТО.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Не остался незамеченным". На Западе прокомментировали выпад Зеленского
00:44
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТОВильнюс
 
 
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