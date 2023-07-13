https://ria.ru/20230713/vzyatki-1883878213.html

В Красноярском крае будут судить двух директоров санаториев за взятки

В Красноярском крае будут судить двух директоров санаториев за взятки - РИА Новости, 13.07.2023

В Красноярском крае будут судить двух директоров санаториев за взятки

Два директора санаториев в Красноярском крае пойдут под суд за взятки бывшему руководителю регионального отделения фонда соцстрахования, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T04:59

2023-07-13T04:59

2023-07-13T04:59

красноярский край

минусинск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 13 июл – РИА Новости. Два директора санаториев в Красноярском крае пойдут под суд за взятки бывшему руководителю регионального отделения фонда соцстрахования, сообщает прокуратура региона. Дело бывшего чиновника уже в суде и близко к завершению. По версии следствия, с 2020 по 2023 год бывший управляющий четыре раза получил взятку от предпринимателя на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Взятка предназначалась за гарантии заключения госконтрактов по оказанию услуг санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей-инвалидов. В квартире у подозреваемого нашли деньги, а сам мужчина признал вину. Следователи уточнили, что речь идет о Сергее Москвине. "Прокурор края Роман Тютюник направил на скамью подсудимых директоров двух фирм-санаториев за взятки экс-руководителю отделения фонда социального страхования. Они по государственным контрактам с отделением фонда оказывали услуги по санаторно-курортному лечению детей-инвалидов в санаториях "Бальзам" в Минусинске и "Родник" в Ачинске", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что директор "Родника" попросил экс-чиновника информировать об аукционах и "отсеивать" конкурентов. Таким образом стороны заключили 11 контрактов. За содействие директор передал покровителю 200 тысяч рублей. Владелец "Бальзама" за взятки чиновнику в 2021 году ускорял рассмотрение документов об исполнении четырех контрактов и их оплату. Он успел передать 308 тысяч рублей. Взяткодателей изобличил сам бывший руководитель отделения фонда. Мужчины признали вину, на их имущество наложен арест на 17 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230705/krym-1882303866.html

https://ria.ru/20230619/vzyatki-1879045091.html

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красноярский край, минусинск, происшествия