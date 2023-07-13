https://ria.ru/20230713/vzryvy-1883873194.html

В городе Кропивницкий прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В городе Кропивницкий прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 13.07.2023

В городе Кропивницкий прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Взрывы слышны в городе Кропивницкий (бывший Кировоград), сообщает украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T02:32

2023-07-13T02:32

2023-07-13T02:32

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866813944_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_a3ca4c2ff9838a26cbf27d6224ce3f7b.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кропивницкий (бывший Кировоград), сообщает украинское издание "Суспильне" (Общественное). "В Кропивницком слышны взрывы", - говорится в сообщении издания. Воздушная тревога звучит почти на всей территории Украины, кроме Одесской и Харьковской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230713/vzryvy-1883872672.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы рф, украина, в мире