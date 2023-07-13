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В городе Кропивницкий прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В городе Кропивницкий прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 13.07.2023
В городе Кропивницкий прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
Взрывы слышны в городе Кропивницкий (бывший Кировоград), сообщает украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T02:32
2023-07-13T02:32
2023-07-13T02:32
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
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в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кропивницкий (бывший Кировоград), сообщает украинское издание "Суспильне" (Общественное). "В Кропивницком слышны взрывы", - говорится в сообщении издания. Воздушная тревога звучит почти на всей территории Украины, кроме Одесской и Харьковской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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харьковская область, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
В городе Кропивницкий прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
"Суспильне": в городе Кропивницкий прогремела серия взрывов