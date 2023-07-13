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На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных - РИА Новости, 13.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 13.07.2023 (обновлено: 14:16 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/vsu-1883975456.html
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных - РИА Новости, 13.07.2023
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, а... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:14
2023-07-13T14:16
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
украина
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230713/zelenskiy-1883951249.html
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россия, херсонская область , безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность, Украина
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных

Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьБезопасностьУкраина
 
 
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