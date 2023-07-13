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На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных - РИА Новости, 13.07.2023
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, а... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:14
2023-07-13T14:14
2023-07-13T14:16
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
украина
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность, Украина
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных
Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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