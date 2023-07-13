https://ria.ru/20230713/vsu-1883975456.html

На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных

На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных - РИА Новости, 13.07.2023

На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 70 украинских военных

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, а... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:14

2023-07-13T14:14

2023-07-13T14:16

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

безопасность

украина

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230713/zelenskiy-1883951249.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , безопасность, украина