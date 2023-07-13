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Подозреваемый в убийстве Ржицкого собирался улететь к семье в Цюрих - РИА Новости, 13.07.2023
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17:56 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/ubiystvo-1884051116.html
Подозреваемый в убийстве Ржицкого собирался улететь к семье в Цюрих
Подозреваемый в убийстве Ржицкого собирался улететь к семье в Цюрих - РИА Новости, 13.07.2023
Подозреваемый в убийстве Ржицкого собирался улететь к семье в Цюрих
Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщил, что купил РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:56
2023-07-13T17:56
происшествия
швейцария
турция
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщил, что купил билет до Цюриха самостоятельно, там его уже ждёт семья - жена и дети. "Сам купил билеты. Там жена и младшие дети", - сказал Денисенко, отвечая на вопрос журналистов, кто ему купил билеты до Цюриха. Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По данным МВД РФ, подозреваемого в совершении убийства Сергея Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию. Денисенко арестовали до 10 сентября.
https://ria.ru/20230713/rzhitskiy-1884043240.html
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происшествия, швейцария, турция
Происшествия, Швейцария, Турция
Подозреваемый в убийстве Ржицкого собирался улететь к семье в Цюрих

Подозреваемый в убийстве Ржицкого купил билеты в Цюрих, куда собирался улететь к семье

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре
Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщил, что купил билет до Цюриха самостоятельно, там его уже ждёт семья - жена и дети.
"Сам купил билеты. Там жена и младшие дети", - сказал Денисенко, отвечая на вопрос журналистов, кто ему купил билеты до Цюриха.
Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По данным МВД РФ, подозреваемого в совершении убийства Сергея Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию. Денисенко арестовали до 10 сентября.
Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре. 13 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Подозреваемый в убийстве Ржицкого заявил, что ему за это ничего не обещали
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