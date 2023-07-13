https://ria.ru/20230713/ubiystvo-1884051116.html

Подозреваемый в убийстве Ржицкого собирался улететь к семье в Цюрих

Подозреваемый в убийстве Ржицкого собирался улететь к семье в Цюрих - РИА Новости, 13.07.2023

Подозреваемый в убийстве Ржицкого собирался улететь к семье в Цюрих

Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщил, что купил РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:56

2023-07-13T17:56

2023-07-13T17:56

происшествия

швейцария

турция

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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщил, что купил билет до Цюриха самостоятельно, там его уже ждёт семья - жена и дети. "Сам купил билеты. Там жена и младшие дети", - сказал Денисенко, отвечая на вопрос журналистов, кто ему купил билеты до Цюриха. Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По данным МВД РФ, подозреваемого в совершении убийства Сергея Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию. Денисенко арестовали до 10 сентября.

https://ria.ru/20230713/rzhitskiy-1884043240.html

швейцария

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, швейцария, турция