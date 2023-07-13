Подозреваемый в убийстве Ржицкого собирался улететь к семье в Цюрих
Подозреваемый в убийстве Ржицкого купил билеты в Цюрих, куда собирался улететь к семье
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре
Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре
КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщил, что купил билет до Цюриха самостоятельно, там его уже ждёт семья - жена и дети.
"Сам купил билеты. Там жена и младшие дети", - сказал Денисенко, отвечая на вопрос журналистов, кто ему купил билеты до Цюриха.
Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По данным МВД РФ, подозреваемого в совершении убийства Сергея Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию. Денисенко арестовали до 10 сентября.