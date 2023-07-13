https://ria.ru/20230713/trevoga-1883982492.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.07.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:42

2023-07-13T14:42

2023-07-13T14:42

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена около 14.29 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

украина

харьковская область

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украина, харьковская область, вооруженные силы рф