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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.07.2023
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также в Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:10
2023-07-13T00:10
2023-07-13T00:25
украина
николаевская область
в мире
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также в Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 23.21 мск среды по 0.10 мск четверга.В Киеве тревогу объявили в 0.14 мск, минутой позже - и во всей Киевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, николаевская область, в мире, вооруженные силы рф, киев
Украина, Николаевская область, В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Киев
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
В Киеве и ряде областей звучит сигнал воздушной тревоги