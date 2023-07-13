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Хоценко: Омской области предоставят 700 миллионов рублей на транспорт - РИА Новости, 13.07.2023
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Омская область
 
11:40 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/transport-1883924189.html
Хоценко: Омской области предоставят 700 миллионов рублей на транспорт
Хоценко: Омской области предоставят 700 миллионов рублей на транспорт - РИА Новости, 13.07.2023
Хоценко: Омской области предоставят 700 миллионов рублей на транспорт
Омской области предоставят 700 миллионов рублей для обновления пассажирского транспорта, рассказал глава региона Виталий Хоценко. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:40
2023-07-13T11:40
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 13 июл - РИА Новости. Омской области предоставят 700 миллионов рублей для обновления пассажирского транспорта, рассказал глава региона Виталий Хоценко. Врио губернатора выступил с докладом по основным результатам деятельности регионального правительства за прошлый год. Он сообщил, что Омской области предоставят специальный казначейский кредит до 700 миллионов рублей из федерального бюджета на обновление общественного транспорта в малых городах и сельских территориях. "Сегодня заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин проводил правительственную комиссию, и нам выделили 700 миллионов рублей на обновление общественного транспорта. Мы приобретем 120 единиц техники и на 80% обновим муниципальный транспорт в селах. Депутаты хорошо знают эту проблему, так как люди постоянно об этом говорят. И на 1,6 миллиарда рублей дополнительно сделаем дороги за счет опережающего развития 2024 года", — сказал Виталий Хоценко. Будет приобретено 120 автобусов большого, среднего и малого класса для обеспечения транспортной доступности населения в 12 районах Омской области. Планируется существенно обновить состав "Омскоблавтотранса". На долю предприятия сейчас приходится более 30% маршрутов региона. К настоящему времени в Омской области уже обновлено 519 единиц транспорта на общую сумму более 4,5 миллиарда рублей. Также в Фонд развития территорий регионов направлена заявка на получение кредита на приобретение пассажирского транспорта на сумму 954,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230712/blagoustroystvo-1883717913.html
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко

Хоценко: Омской области предоставят 700 миллионов рублей на транспорт

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Слияние рек Омь и Иртыш в Омске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 13 июл - РИА Новости. Омской области предоставят 700 миллионов рублей для обновления пассажирского транспорта, рассказал глава региона Виталий Хоценко.
Врио губернатора выступил с докладом по основным результатам деятельности регионального правительства за прошлый год. Он сообщил, что Омской области предоставят специальный казначейский кредит до 700 миллионов рублей из федерального бюджета на обновление общественного транспорта в малых городах и сельских территориях.
"Сегодня заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин проводил правительственную комиссию, и нам выделили 700 миллионов рублей на обновление общественного транспорта. Мы приобретем 120 единиц техники и на 80% обновим муниципальный транспорт в селах. Депутаты хорошо знают эту проблему, так как люди постоянно об этом говорят. И на 1,6 миллиарда рублей дополнительно сделаем дороги за счет опережающего развития 2024 года", — сказал Виталий Хоценко.
Будет приобретено 120 автобусов большого, среднего и малого класса для обеспечения транспортной доступности населения в 12 районах Омской области. Планируется существенно обновить состав "Омскоблавтотранса". На долю предприятия сейчас приходится более 30% маршрутов региона. К настоящему времени в Омской области уже обновлено 519 единиц транспорта на общую сумму более 4,5 миллиарда рублей. Также в Фонд развития территорий регионов направлена заявка на получение кредита на приобретение пассажирского транспорта на сумму 954,7 миллиона рублей.
Омск - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Хоценко: на благоустройство Омской области выделят миллиард рублей
12 июля, 13:36
 
Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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