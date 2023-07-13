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ВСУ потеряли более 180 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 13.07.2023 (обновлено: 17:39 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883977168.html
ВСУ потеряли более 180 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли более 180 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 13.07.2023
ВСУ потеряли более 180 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На южнодонецком и запорожском направлениях отражены три атаки, Украина потеряла более 180 военных и британскую самоходку Braveheart, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:20
2023-07-13T17:39
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. На южнодонецком и запорожском направлениях отражены три атаки, Украина потеряла более 180 военных и британскую самоходку Braveheart, сообщает Минобороны РФ.На южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое ДНР. На запорожском направлении ВС РФ нанесли поражение скоплению живой силы и техники 128 горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Пятихаток, а также отразили атаку у Работино."Потери противника на данных направлениях составили более 180 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка AS90 Braveheart производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", три орудия "Д-20", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также одна боевая машина РСЗО "Град", - отмечается в сводке.
https://ria.ru/20230713/pvo-1883974382.html
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Минобороны о потерях ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны о потерях ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
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украина, россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 180 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли более 180 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. На южнодонецком и запорожском направлениях отражены три атаки, Украина потеряла более 180 военных и британскую самоходку Braveheart, сообщает Минобороны РФ.
На южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое ДНР. На запорожском направлении ВС РФ нанесли поражение скоплению живой силы и техники 128 горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Пятихаток, а также отразили атаку у Работино.
"Потери противника на данных направлениях составили более 180 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка AS90 Braveheart производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", три орудия "Д-20", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также одна боевая машина РСЗО "Град", - отмечается в сводке.
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