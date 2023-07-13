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В России за сутки потушили почти 90 природных пожаров - РИА Новости, 13.07.2023
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09:18 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/pozhary-1883892377.html
В России за сутки потушили почти 90 природных пожаров
В России за сутки потушили почти 90 природных пожаров - РИА Новости, 13.07.2023
В России за сутки потушили почти 90 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 88 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в телеграм-канале. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:18
2023-07-13T09:18
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 88 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в телеграм-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.07.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 88 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 9240 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 13 июля в стране действовало 199 лесных пожаров на площади 297 042 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 66 пожаров на площади 205 010 гектаров.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили почти 90 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 88 природных пожаров

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкДым от пожара в лесном массиве
Дым от пожара в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Дым от пожара в лесном массиве . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 88 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в телеграм-канале.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.07.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 88 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 9240 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 13 июля в стране действовало 199 лесных пожаров на площади 297 042 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 66 пожаров на площади 205 010 гектаров.
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ПроисшествияРоссияПриродные пожары в России
 
 
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