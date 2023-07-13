https://ria.ru/20230713/pozhary-1883892377.html
В России за сутки потушили почти 90 природных пожаров
В России за сутки потушили почти 90 природных пожаров - РИА Новости, 13.07.2023
В России за сутки потушили почти 90 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 88 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в телеграм-канале. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:18
2023-07-13T09:18
2023-07-13T09:18
происшествия
россия
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871313633_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_54ebda2e37465b1304dce8828258d739.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 88 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в телеграм-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.07.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 88 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 9240 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 13 июля в стране действовало 199 лесных пожаров на площади 297 042 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 66 пожаров на площади 205 010 гектаров.
https://ria.ru/20230710/pozhar-1883174557.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871313633_381:0:3110:2047_1920x0_80_0_0_0f8cf619ca4e661d39900d4321b16612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили почти 90 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 88 природных пожаров