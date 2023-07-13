https://ria.ru/20230713/pozhary-1883892377.html

В России за сутки потушили почти 90 природных пожаров

В России за сутки потушили почти 90 природных пожаров - РИА Новости, 13.07.2023

В России за сутки потушили почти 90 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 88 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в телеграм-канале. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T09:18

2023-07-13T09:18

2023-07-13T09:18

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 88 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в телеграм-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.07.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 88 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 9240 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 13 июля в стране действовало 199 лесных пожаров на площади 297 042 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 66 пожаров на площади 205 010 гектаров.

https://ria.ru/20230710/pozhar-1883174557.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, природные пожары в россии