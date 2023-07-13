https://ria.ru/20230713/podtoplenie-1883887176.html

Вода сошла с подтопленных дворов на Кубани

Вода сошла с подтопленных дворов на Кубани - РИА Новости, 13.07.2023

Вода сошла с подтопленных дворов на Кубани

Вода сошла со всех подтопленных после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края дворов и домов, семь человек остаются в пунктах временного... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:21

2023-07-13T08:21

2023-07-13T08:21

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Вода сошла со всех подтопленных после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края дворов и домов, семь человек остаются в пунктах временного размещения, сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале. "О ситуации с ликвидацией последствий непогоды в Туапсинском районе: к вечеру 12 июля вода сошла или была откачана со всех выявленных территорий и домовладений… В ПВР остаются семь человек, из них двое детей. Они обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении. Отмечается, что при этом остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменском. По данным властей, в населенных пунктах расчищают территории, восстанавливают поврежденные объекты инженерной инфраструктуры. Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Всего, по данным МЧС, после сильных дождей было подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в 10 населенных пунктах района. Прокуратура региона сообщала, что жертв и пострадавших из-за стихии нет. При этом следователи завели уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления.

https://ria.ru/20230712/livni-1883718660.html

https://ria.ru/20230711/tuapse-1883568298.html

туапсинский район

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, туапсинский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)