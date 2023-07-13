https://ria.ru/20230713/okkupatsiya-1883894889.html
"Тревожный звоночек". Зеленского предупредили о планах Польши по Украине
"Тревожный звоночек". Зеленского предупредили о планах Польши по Украине - РИА Новости, 13.07.2023
"Тревожный звоночек". Зеленского предупредили о планах Польши по Украине
Оккупация Польшей территорий Западной Украины приведет к масштабной контратаке российской армии, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:34
2023-07-13T09:34
2023-07-13T09:34
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Оккупация Польшей территорий Западной Украины приведет к масштабной контратаке российской армии, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Поляки и литовцы обсуждают совместное вторжение на Западную Украину. И вот их аргументы: мы войдем на Западную Украину, создадим буферную зону, и мы не боимся русских", — указал специалист.Эксперт предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что если Польша или любая другая прибалтийская страна попытается оккупировать западные территории страны, то это не будет спасением для киевского режима, так как российская армия начнет масштабную контратаку. Вмешательство Польши в конфликт также будет рассматриваться как нападение НАТО на Россию."Это очередной тревожный звоночек", — подытожил Макгрегор.Ранее бывший советник главы Пентагона заявлял, что вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены в ходе контратаки российской армии.
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в мире, польша, украина, россия, владимир зеленский, пентагон, нато
В мире, Польша, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Пентагон, НАТО
"Тревожный звоночек". Зеленского предупредили о планах Польши по Украине
Полковник ВС США Макгрегор: Польша планирует оккупировать западные территории Украины