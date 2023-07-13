Рейтинг@Mail.ru
"Тревожный звоночек". Зеленского предупредили о планах Польши по Украине - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/okkupatsiya-1883894889.html
"Тревожный звоночек". Зеленского предупредили о планах Польши по Украине
"Тревожный звоночек". Зеленского предупредили о планах Польши по Украине - РИА Новости, 13.07.2023
"Тревожный звоночек". Зеленского предупредили о планах Польши по Украине
Оккупация Польшей территорий Западной Украины приведет к масштабной контратаке российской армии, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:34
2023-07-13T09:34
в мире
польша
украина
россия
владимир зеленский
пентагон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Оккупация Польшей территорий Западной Украины приведет к масштабной контратаке российской армии, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.&quot;Поляки и литовцы обсуждают совместное вторжение на Западную Украину. И вот их аргументы: мы войдем на Западную Украину, создадим буферную зону, и мы не боимся русских&quot;, — указал специалист.Эксперт предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что если Польша или любая другая прибалтийская страна попытается оккупировать западные территории страны, то это не будет спасением для киевского режима, так как российская армия начнет масштабную контратаку. Вмешательство Польши в конфликт также будет рассматриваться как нападение НАТО на Россию.&quot;Это очередной тревожный звоночек&quot;, — подытожил Макгрегор.Ранее бывший советник главы Пентагона заявлял, что вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены в ходе контратаки российской армии.
https://ria.ru/20230713/obrubok-1883873607.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e3550cdb7b262037a10bbe04156fc97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, россия, владимир зеленский, пентагон, нато
В мире, Польша, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Пентагон, НАТО
"Тревожный звоночек". Зеленского предупредили о планах Польши по Украине

Полковник ВС США Макгрегор: Польша планирует оккупировать западные территории Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Оккупация Польшей территорий Западной Украины приведет к масштабной контратаке российской армии, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"Поляки и литовцы обсуждают совместное вторжение на Западную Украину. И вот их аргументы: мы войдем на Западную Украину, создадим буферную зону, и мы не боимся русских", — указал специалист.

Эксперт предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что если Польша или любая другая прибалтийская страна попытается оккупировать западные территории страны, то это не будет спасением для киевского режима, так как российская армия начнет масштабную контратаку. Вмешательство Польши в конфликт также будет рассматриваться как нападение НАТО на Россию.
«

"Это очередной тревожный звоночек", — подытожил Макгрегор.

Ранее бывший советник главы Пентагона заявлял, что вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены в ходе контратаки российской армии.
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В США рассказали, что останется от Украины после победы России
Вчера, 02:49
 
В миреПольшаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийПентагонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала