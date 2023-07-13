https://ria.ru/20230713/novosibirsk-1884049858.html
Легкомоторный самолет жестко приземлился в лесном массиве в Новосибирске
Легкомоторный самолет жестко приземлился в лесном массиве в Новосибирске - РИА Новости, 13.07.2023
Легкомоторный самолет жестко приземлился в лесном массиве в Новосибирске
Легкомоторный самолёт Cessna совершил жесткую посадку возле аэропорта Северный в Новосибирске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:53
2023-07-13T17:53
2023-07-13T17:53
происшествия
новосибирск
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт Cessna совершил жесткую посадку возле аэропорта Северный в Новосибирске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В лесу возле аэропорта Северный совершил жесткую посадку самолёт Cessna", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230430/samolet-1868853802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Легкомоторный самолет жестко приземлился в лесном массиве в Новосибирске
Самолет Cessna совершил жесткую посадку в лесу возле аэропорта Новосибирск-Северный