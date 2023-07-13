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Легкомоторный самолет жестко приземлился в лесном массиве в Новосибирске - РИА Новости, 13.07.2023
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17:53 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/novosibirsk-1884049858.html
Легкомоторный самолет жестко приземлился в лесном массиве в Новосибирске
Легкомоторный самолет жестко приземлился в лесном массиве в Новосибирске - РИА Новости, 13.07.2023
Легкомоторный самолет жестко приземлился в лесном массиве в Новосибирске
Легкомоторный самолёт Cessna совершил жесткую посадку возле аэропорта Северный в Новосибирске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:53
2023-07-13T17:53
происшествия
новосибирск
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт Cessna совершил жесткую посадку возле аэропорта Северный в Новосибирске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В лесу возле аэропорта Северный совершил жесткую посадку самолёт Cessna", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
Легкомоторный самолет жестко приземлился в лесном массиве в Новосибирске

Самолет Cessna совершил жесткую посадку в лесу возле аэропорта Новосибирск-Северный

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт Cessna совершил жесткую посадку возле аэропорта Северный в Новосибирске, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В лесу возле аэропорта Северный совершил жесткую посадку самолёт Cessna", - сказал собеседник агентства.
На месте жесткой посадки частного легкомоторного самолета в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
В Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку
30 апреля, 15:50
 
ПроисшествияНовосибирск
 
 
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