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Порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы - РИА Новости, 14.07.2023
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20:25 13.07.2023 (обновлено: 13:26 14.07.2023)
https://ria.ru/20230713/mosvodostok-1884179906.html
Порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы
Порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы - РИА Новости, 14.07.2023
Порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы
Около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" и 300 бригад дежурят на столичных улицах в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-13T20:25
2023-07-14T13:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" и 300 бригад дежурят на столичных улицах в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города", — сказано в сообщении. Также отмечается, что по прогнозам синоптиков, дождь, местами сильный, сохранится до утра 14 июля. Наиболее интенсивными осадки будут до 03:00.
https://ria.ru/20230713/zayavki-1884040747.html
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы

Порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыСотрудники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за дождя
Сотрудники ГУП Мосводосток дежурят на улицах Москвы из-за дождя - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Сотрудники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за дождя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" и 300 бригад дежурят на столичных улицах в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города", — сказано в сообщении.
Сотрудник ГУП Мосводосток осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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Вчера, 17:21
Также отмечается, что по прогнозам синоптиков, дождь, местами сильный, сохранится до утра 14 июля. Наиболее интенсивными осадки будут до 03:00.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокГородское хозяйство Москвы
 
 
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