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Порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы
Порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы - РИА Новости, 14.07.2023
Порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы
Около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" и 300 бригад дежурят на столичных улицах в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-13T20:25
2023-07-13T20:25
2023-07-14T13:26
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москва
мосводосток
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" и 300 бригад дежурят на столичных улицах в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города", — сказано в сообщении. Также отмечается, что по прогнозам синоптиков, дождь, местами сильный, сохранится до утра 14 июля. Наиболее интенсивными осадки будут до 03:00.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы