https://ria.ru/20230713/mosvodostok-1884179906.html

Порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы

Порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы - РИА Новости, 14.07.2023

Порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы

Около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" и 300 бригад дежурят на столичных улицах в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-13T20:25

2023-07-13T20:25

2023-07-14T13:26

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москва

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" и 300 бригад дежурят на столичных улицах в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города", — сказано в сообщении. Также отмечается, что по прогнозам синоптиков, дождь, местами сильный, сохранится до утра 14 июля. Наиболее интенсивными осадки будут до 03:00.

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы