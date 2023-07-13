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Лавров заявил, что не испытывает оптимизма по теме СВПД - РИА Новости, 13.07.2023
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10:29 13.07.2023 (обновлено: 11:06 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/lavrov-1883904718.html
Лавров заявил, что не испытывает оптимизма по теме СВПД
Лавров заявил, что не испытывает оптимизма по теме СВПД - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров заявил, что не испытывает оптимизма по теме СВПД
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не испытывает оптимизма в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:29
2023-07-13T11:06
в мире
сергей лавров
иран
сша
россия
евросоюз
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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не испытывает оптимизма в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.Он напомнил, что летом 2022 года Иран был готов согласиться на предложенный ЕС документ по разблокировке переговоров, но Франция, Германия и Великобритания продолжали затягивать процесс."Мне сложно судить о причинах, по которым они так действовали, но, возможно, это желание "выбить" что-то ещё. Посмотрели - Иран соглашается, ну давайте, если Иран соглашается, то будем ещё давить, будем затягивать. Мне кажется, теперь этого теперь уже ждать не очень реалистично, потому что через год в США выборы", - сказал Лавров журналистам.По его словам, пока неясно, сменится ли администрация США, но никаких гарантий, что эта новая администрация "не повторит трюк выхода из достигнутой договорённости никто дать не может"."Поэтому я не очень оптимистично смотрю на возможности возобновления СВПД", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20230704/shos-1882140086.html
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в мире, сергей лавров, иран, сша, россия, евросоюз
В мире, Сергей Лавров, Иран, США, Россия, Евросоюз
Лавров заявил, что не испытывает оптимизма по теме СВПД

Глава МИД Лавров заявил, что не испытывает оптимизма в вопросе восстановления СВПД

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не испытывает оптимизма в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.
Он напомнил, что летом 2022 года Иран был готов согласиться на предложенный ЕС документ по разблокировке переговоров, но Франция, Германия и Великобритания продолжали затягивать процесс.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Страны ШОС призвали к соблюдению СВПД
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"Мне сложно судить о причинах, по которым они так действовали, но, возможно, это желание "выбить" что-то ещё. Посмотрели - Иран соглашается, ну давайте, если Иран соглашается, то будем ещё давить, будем затягивать. Мне кажется, теперь этого теперь уже ждать не очень реалистично, потому что через год в США выборы", - сказал Лавров журналистам.
По его словам, пока неясно, сменится ли администрация США, но никаких гарантий, что эта новая администрация "не повторит трюк выхода из достигнутой договорённости никто дать не может".
"Поэтому я не очень оптимистично смотрю на возможности возобновления СВПД", - отметил Лавров.
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