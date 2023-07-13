https://ria.ru/20230713/lavrov-1883904718.html
Лавров заявил, что не испытывает оптимизма по теме СВПД
Лавров заявил, что не испытывает оптимизма по теме СВПД - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров заявил, что не испытывает оптимизма по теме СВПД
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не испытывает оптимизма в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:29
2023-07-13T10:29
2023-07-13T11:06
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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не испытывает оптимизма в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.Он напомнил, что летом 2022 года Иран был готов согласиться на предложенный ЕС документ по разблокировке переговоров, но Франция, Германия и Великобритания продолжали затягивать процесс."Мне сложно судить о причинах, по которым они так действовали, но, возможно, это желание "выбить" что-то ещё. Посмотрели - Иран соглашается, ну давайте, если Иран соглашается, то будем ещё давить, будем затягивать. Мне кажется, теперь этого теперь уже ждать не очень реалистично, потому что через год в США выборы", - сказал Лавров журналистам.По его словам, пока неясно, сменится ли администрация США, но никаких гарантий, что эта новая администрация "не повторит трюк выхода из достигнутой договорённости никто дать не может"."Поэтому я не очень оптимистично смотрю на возможности возобновления СВПД", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20230704/shos-1882140086.html
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РИА Новости
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в мире, сергей лавров, иран, сша, россия, евросоюз
В мире, Сергей Лавров, Иран, США, Россия, Евросоюз
Лавров заявил, что не испытывает оптимизма по теме СВПД
Глава МИД Лавров заявил, что не испытывает оптимизма в вопросе восстановления СВПД