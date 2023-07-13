https://ria.ru/20230713/lavrov-1883904718.html

Лавров заявил, что не испытывает оптимизма по теме СВПД

Лавров заявил, что не испытывает оптимизма по теме СВПД - РИА Новости, 13.07.2023

Лавров заявил, что не испытывает оптимизма по теме СВПД

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не испытывает оптимизма в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:29

2023-07-13T10:29

2023-07-13T11:06

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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не испытывает оптимизма в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.Он напомнил, что летом 2022 года Иран был готов согласиться на предложенный ЕС документ по разблокировке переговоров, но Франция, Германия и Великобритания продолжали затягивать процесс."Мне сложно судить о причинах, по которым они так действовали, но, возможно, это желание "выбить" что-то ещё. Посмотрели - Иран соглашается, ну давайте, если Иран соглашается, то будем ещё давить, будем затягивать. Мне кажется, теперь этого теперь уже ждать не очень реалистично, потому что через год в США выборы", - сказал Лавров журналистам.По его словам, пока неясно, сменится ли администрация США, но никаких гарантий, что эта новая администрация "не повторит трюк выхода из достигнутой договорённости никто дать не может"."Поэтому я не очень оптимистично смотрю на возможности возобновления СВПД", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20230704/shos-1882140086.html

https://ria.ru/20230329/svpd-1861543421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, иран, сша, россия, евросоюз