https://ria.ru/20230713/krasnoyarsk-1884034739.html

Красноярская агломерация будет развиваться по шести направлениям

Красноярская агломерация будет развиваться по шести направлениям - РИА Новости, 13.07.2023

Красноярская агломерация будет развиваться по шести направлениям

Завершена работа над итоговой редакцией стратегического мастер-плана Красноярской агломерации-2035, согласно которой городская среда будет развиваться по шести... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:06

2023-07-13T17:06

2023-07-13T17:06

красноярск

красноярский край

александр новак

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 13 июл – РИА Новости. Завершена работа над итоговой редакцией стратегического мастер-плана Красноярской агломерации-2035, согласно которой городская среда будет развиваться по шести основным направлениям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, в четверг в Красноярск с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Под его руководством прошло совещание по подготовке и проведению 400-летия Красноярска. До начала вице-премьер вместе с главой региона Михаилом Котюковым посетили смотровую площадку на Николаевской сопке и на месте обсудили будущие проекты развития Красноярска в рамках предстоящей юбилейной даты. "Уже готова итоговая редакция стратегического мастер-плана Красноярской агломерации до 2035 года. Документ был разработан конструкторским бюро "Стрелка". Он включает программы развития городской среды по шести основным направлениям: транспорт и мобильность, жилая и общественно-деловая застройка, общественные пространства и природные территории, экология и системы жизнеобеспечения, туризм, общество", - говорится в сообщении. Новак отметил, что уже сегодня необходимо определить, какие из предложенных объектов будут завершены к 1 января 2028 года. "Это позволит подготовить план мероприятий по всем предстоящим работам. И самое главное – нам нужно не только реализовать инвестиционные проекты, а улучшить жизнь в городе Красноярске, сделать её более качественной, современной, привлекающей, комфортной, чтобы молодёжь оставалась здесь учиться и жить. Знаю, что много сделано и делается, но впереди предстоит ещё очень большая работа", - сказал он. В основу плана также были взяты идеи красноярцев, которые они присылали через платформу "Чего хочет Красноярск". Самой популярной стала тема жилой застройки и формирования новых общественных пространств (53% идей). Всего было проанализировано более 400 идей по развитию города. Среди них – реконструкция ряда объектов культурного наследия, модернизация дорожной и транспортной инфраструктуры. Большое внимание будет уделено реализации проектов комплексного развития территорий за счет сноса ветхого и аварийного жилья, реновации промышленных зон. Также были представлены проекты улучшения транспортной и велопешеходной доступности, развития общественных пространств и благоустройства набережных. По словам Котюкова, при подготовке к 400-летию Красноярск должен задать новые стандарты благоустройства и организации городской среды. "Мы не должны, на мой взгляд, ограничиваться только лишь инфраструктурными вещами. Одна из принципиально важных задач – сделать город умным, центром технологического развития не только Сибири, но и всей азиатской части нашей страны", – сказал врио губернатора. В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О праздновании 400-летия основания г. Красноярска".

https://ria.ru/20230630/molodezh-1881419541.html

https://ria.ru/20230706/zakhoronenie-1882528091.html

https://ria.ru/20230629/gostinitsy-1881030557.html

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярск, красноярский край, александр новак, михаил котюков