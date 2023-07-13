https://ria.ru/20230713/egipet-1883842148.html

В Египте рассказали, сколько туристов страна приняла в 2023 году

В Египте рассказали, сколько туристов страна приняла в 2023 году - РИА Новости, 13.07.2023

В Египте рассказали, сколько туристов страна приняла в 2023 году

Египет в первом полугодии 2023 года принял более семи миллионов человек, сообщает издание Egypt Independent со ссылкой на министра туризма и древностей страны... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T02:46

2023-07-13T02:46

2023-07-13T02:46

туризм

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египет

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Египет в первом полугодии 2023 года принял более семи миллионов человек, сообщает издание Egypt Independent со ссылкой на министра туризма и древностей страны Ахмеда Исса.Министр подчеркнул, что это рекордные показатели, которых в истории Египта никогда раньше не было.Больше всего за этот период Египет посещали путешественники из Германии, США, Великобритании, Испании и Италии.По словам министра, индустрия туризма во всем мире все еще ниже уровня 2019 года до пандемии коронавируса, но Египет добился роста, и его доля на среди ведущих тревел-направлений увеличивается.Цель, по словам чиновника, – достичь 18 миллионов туристов в 2024 году. Основное внимание Ахмед Исса предлагает уделять конкурентным преимуществам, которыми обладает Египет: пляжный, семейный и культурный туризм, дайвинг.

https://ria.ru/20230712/krym-1883787380.html

египет

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новости - туризм, египет, отдых на море, куда можно лететь