https://ria.ru/20230713/egipet-1883842148.html
В Египте рассказали, сколько туристов страна приняла в 2023 году
В Египте рассказали, сколько туристов страна приняла в 2023 году - РИА Новости, 13.07.2023
В Египте рассказали, сколько туристов страна приняла в 2023 году
Египет в первом полугодии 2023 года принял более семи миллионов человек, сообщает издание Egypt Independent со ссылкой на министра туризма и древностей страны... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T02:46
2023-07-13T02:46
2023-07-13T02:46
туризм
новости - туризм
египет
отдых на море
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Египет в первом полугодии 2023 года принял более семи миллионов человек, сообщает издание Egypt Independent со ссылкой на министра туризма и древностей страны Ахмеда Исса.Министр подчеркнул, что это рекордные показатели, которых в истории Египта никогда раньше не было.Больше всего за этот период Египет посещали путешественники из Германии, США, Великобритании, Испании и Италии.По словам министра, индустрия туризма во всем мире все еще ниже уровня 2019 года до пандемии коронавируса, но Египет добился роста, и его доля на среди ведущих тревел-направлений увеличивается.Цель, по словам чиновника, – достичь 18 миллионов туристов в 2024 году. Основное внимание Ахмед Исса предлагает уделять конкурентным преимуществам, которыми обладает Египет: пляжный, семейный и культурный туризм, дайвинг.
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новости - туризм, египет, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Отдых на море, куда можно лететь
В Египте рассказали, сколько туристов страна приняла в 2023 году
Министр туризма Египта заявил, что страна за 2023 год приняла более семи миллионов гостей
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости
. Египет в первом полугодии 2023 года принял более семи миллионов человек, сообщает
издание Egypt Independent со ссылкой на министра туризма и древностей страны Ахмеда Исса.
Министр подчеркнул, что это рекордные показатели, которых в истории Египта никогда раньше не было.
Больше всего за этот период Египет посещали путешественники из Германии, США, Великобритании, Испании и Италии.
По словам министра, индустрия туризма во всем мире все еще ниже уровня 2019 года до пандемии коронавируса, но Египет добился роста, и его доля на среди ведущих тревел-направлений увеличивается.
Цель, по словам чиновника, – достичь 18 миллионов туристов в 2024 году. Основное внимание Ахмед Исса предлагает уделять конкурентным преимуществам, которыми обладает Египет: пляжный, семейный и культурный туризм, дайвинг.
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