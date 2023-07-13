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Захарова обвинила Запад в противодействии возвращению беженцев в Сирию

Захарова обвинила Запад в противодействии возвращению беженцев в Сирию - РИА Новости, 13.07.2023

Захарова обвинила Запад в противодействии возвращению беженцев в Сирию

Западные страны давят на Иорданию и рядовых сирийских беженцев, противодействия пилотному проекту по возвращению первой тысячи человек на родину, заявила... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T20:53

2023-07-13T20:53

2023-07-13T20:53

сирия

в мире

мария захарова

иордания

оон

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Западные страны давят на Иорданию и рядовых сирийских беженцев, противодействия пилотному проекту по возвращению первой тысячи человек на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства. Она напомнила, что возвращение в места постоянного проживания миллионов сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц является важнейшим элементом урегулирования ситуации в Сирии. В декларации, принятой по итогам совещания министров иностранных дел Иордании, Египта, Саудовской Аравии, Ирака и Сирии 1 мая в Аммане сообщалось об организации пилотного проекта, предусматривающего возвращение порядка одной тысячи сирийских беженцев из Иордании. "Что же препятствует ее (инициативы) реализации? По нашей оценке это, прежде всего, давление, оказываемое на правительство Иордании западными партнерами Королевства. Иорданцев, по сути, удерживают от формирования упомянутой "пилотной группы" репатриантов, в том числе с задействованием профильных структур ООН. Вместо этого Амман убеждают продолжать обеспечивать пребывание сирийских беженцев на территории своей страны", - заявила Захарова. Кроме того, воздействие осуществляется и непосредственно на самих беженцев. "Репатриация сирийцев попросту не вписывается в планы Вашингтона, продолжающего делать ставку на свержение законного правительства САР и дезинтеграцию Сирии. По задумке западных геополитиков беженская "карта" будет разыграна также и в этих целях", - утверждает Захарова.

https://ria.ru/20230711/rezolyutsiya-1883580537.html

https://ria.ru/20230703/siriya-1881913528.html

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сирия, в мире, мария захарова, иордания, оон