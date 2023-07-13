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Минобороны Армении заявило об обстреле на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.07.2023
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09:23 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/armeniya-1883893201.html
Минобороны Армении заявило об обстреле на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило об обстреле на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.07.2023
Минобороны Армении заявило об обстреле на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении в телеграм-канале заявило в четверг о новом обстреле на границе со стороны Азербайджана. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:23
2023-07-13T09:23
в мире
азербайджан
армения
ереван
ильхам алиев
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Министерство обороны Армении в телеграм-канале заявило в четверг о новом обстреле на границе со стороны Азербайджана. "В период с 21.00 (20.00 мск) 12 июля по 1.00 (00.00 мск) 13 июля подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, расположенные в районе Верин Шоржа", - говорится в сообщении ведомства. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230630/armeniya-1881532239.html
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в мире, азербайджан, армения, ереван, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Минобороны Армении заявило об обстреле на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило об обстреле на границе с Азербайджаном в районе Верин Шоржа

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Армянский военнослужащий
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Армянский военнослужащий. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Министерство обороны Армении в телеграм-канале заявило в четверг о новом обстреле на границе со стороны Азербайджана.
"В период с 21.00 (20.00 мск) 12 июля по 1.00 (00.00 мск) 13 июля подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, расположенные в районе Верин Шоржа", - говорится в сообщении ведомства.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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В миреАзербайджанАрменияЕреванИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
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