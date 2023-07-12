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Сын Плющенко и дочь Тимати сыграют в "Трех мушкетерах" - РИА Новости, 12.07.2023
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Культура
 
11:05 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/znamenitosti-1883680131.html
Сын Плющенко и дочь Тимати сыграют в "Трех мушкетерах"
Сын Плющенко и дочь Тимати сыграют в "Трех мушкетерах" - РИА Новости, 12.07.2023
Сын Плющенко и дочь Тимати сыграют в "Трех мушкетерах"
Сын яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, а также дочь Тимати Алиса снимутся в "Трех мушкетерах". Об этом продюсер сообщила в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:05
2023-07-12T11:05
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евгений плющенко
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сын яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, а также дочь Тимати Алиса снимутся в "Трех мушкетерах". Об этом продюсер сообщила в своем Telegram-канале. "Саша вместе с дочкой Тимати — Алисой — будут играть в "Трех мушкетерах" героев фильма в детстве. Алиса — наша малышка Миледи, а Саша играет Д'Артаньяна", — говорится в посте.Как отметила Рудковская, Михаил Боярский в проекте тоже задействован. "Лично я жду в нетерпении грима — интересно посмотреть, как белокурый Саша станет французским брюнетом с кудрями". Сценарий ленты продюсер назвала "ностальгическим". "Сразу вспоминается старый добрый советский фильм", — уточнила Яна. По ее словам, в картине покажут короля, герцога, Констанцию и кардинала с гвардейцами. Прозвучат ли песни из оригинального фильма, Рудковская раскрывать не стала. Ранее сообщалось о дате премьеры "Мастера и Маргариты" в кино. Образы главных героев в вольной экранизации романа Михаила Булгакова исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Роль Воланда исполнил Аугуст Диль. Немецкий актер известен по фильму "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости, звезды, евгений плющенко, тимати (тимур юнусов), михаил боярский, яна рудковская
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Знаменитости, звезды, Евгений Плющенко, Тимати (Тимур Юнусов), Михаил Боярский, Яна Рудковская
Сын Плющенко и дочь Тимати сыграют в "Трех мушкетерах"

Сын Плющенко Александр и дочь Тимати Алиса сыграют в "Трех мушкетерах"

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПродюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко перед премьерой официального фильма Игр в Сочи "Кольца мира" в кинотеатре "Москва"
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко перед премьерой официального фильма Игр в Сочи Кольца мира в кинотеатре Москва - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сын яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, а также дочь Тимати Алиса снимутся в "Трех мушкетерах". Об этом продюсер сообщила в своем Telegram-канале.
"Саша вместе с дочкой Тимати — Алисой — будут играть в "Трех мушкетерах" героев фильма в детстве. Алиса — наша малышка Миледи, а Саша играет Д'Артаньяна", — говорится в посте.
Как отметила Рудковская, Михаил Боярский в проекте тоже задействован.
"Лично я жду в нетерпении грима — интересно посмотреть, как белокурый Саша станет французским брюнетом с кудрями".
Сценарий ленты продюсер назвала "ностальгическим". "Сразу вспоминается старый добрый советский фильм", — уточнила Яна.
По ее словам, в картине покажут короля, герцога, Констанцию и кардинала с гвардейцами. Прозвучат ли песни из оригинального фильма, Рудковская раскрывать не стала.
Ранее сообщалось о дате премьеры "Мастера и Маргариты" в кино. Образы главных героев в вольной экранизации романа Михаила Булгакова исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Роль Воланда исполнил Аугуст Диль. Немецкий актер известен по фильму "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино.
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьЗнаменитостизвездыЕвгений ПлющенкоТимати (Тимур Юнусов)Михаил БоярскийЯна Рудковская
 
 
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