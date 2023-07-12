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Сын Плющенко и дочь Тимати сыграют в "Трех мушкетерах"

Сын Плющенко и дочь Тимати сыграют в "Трех мушкетерах" - РИА Новости, 12.07.2023

Сын Плющенко и дочь Тимати сыграют в "Трех мушкетерах"

Сын яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, а также дочь Тимати Алиса снимутся в "Трех мушкетерах". Об этом продюсер сообщила в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:05

2023-07-12T11:05

2023-07-12T11:05

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сын яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, а также дочь Тимати Алиса снимутся в "Трех мушкетерах". Об этом продюсер сообщила в своем Telegram-канале. "Саша вместе с дочкой Тимати — Алисой — будут играть в "Трех мушкетерах" героев фильма в детстве. Алиса — наша малышка Миледи, а Саша играет Д'Артаньяна", — говорится в посте.Как отметила Рудковская, Михаил Боярский в проекте тоже задействован. "Лично я жду в нетерпении грима — интересно посмотреть, как белокурый Саша станет французским брюнетом с кудрями". Сценарий ленты продюсер назвала "ностальгическим". "Сразу вспоминается старый добрый советский фильм", — уточнила Яна. По ее словам, в картине покажут короля, герцога, Констанцию и кардинала с гвардейцами. Прозвучат ли песни из оригинального фильма, Рудковская раскрывать не стала. Ранее сообщалось о дате премьеры "Мастера и Маргариты" в кино. Образы главных героев в вольной экранизации романа Михаила Булгакова исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Роль Воланда исполнил Аугуст Диль. Немецкий актер известен по фильму "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино.

https://ria.ru/20230710/kino-1883330197.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости, звезды, евгений плющенко, тимати (тимур юнусов), михаил боярский, яна рудковская