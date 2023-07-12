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"Будут сметены". Американский полковник вынес приговор ВСУ
"Будут сметены". Американский полковник вынес приговор ВСУ - РИА Новости, 12.07.2023
"Будут сметены". Американский полковник вынес приговор ВСУ
Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены в ходе контратаки российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:37
2023-07-12T13:37
2023-07-12T13:37
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены в ходе контратаки российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью аналитику Ким Иверсен на Youtube-канале Douglas Macgregor SC."Сейчас ВСУ будут пытаться продемонстрировать какие-либо признаки жизни, но правда такова, что в случае контратаки русских украинцы будут сметены. И они это знают", — утверждает эксперт.По его словам, украинские войска исчерпали свои боеприпасы, технику, личный состав и теряют все западное вооружение быстрее, чем они могут его использовать или восполнить."Украинцы погибнут под шквальным огнем артиллерии, ракет и снарядов, а на них обрушатся сотни тысяч российских войск", — подытожил специалист.Ранее полковник предупреждал, что Украина находится на грани полного коллапса и может начать разрушаться изнутри.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, пентагон, сша, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Пентагон, США, Вооруженные силы РФ
"Будут сметены". Американский полковник вынес приговор ВСУ
Полковник ВС США Макгрегор: ВСУ полностью уничтожат в ходе контратаки российской армии