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"Будут сметены". Американский полковник вынес приговор ВСУ - РИА Новости, 12.07.2023
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13:37 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/unichtozhenie-1883718093.html
"Будут сметены". Американский полковник вынес приговор ВСУ
"Будут сметены". Американский полковник вынес приговор ВСУ - РИА Новости, 12.07.2023
"Будут сметены". Американский полковник вынес приговор ВСУ
Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены в ходе контратаки российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:37
2023-07-12T13:37
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены в ходе контратаки российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью аналитику Ким Иверсен на Youtube-канале Douglas Macgregor SC.&quot;Сейчас ВСУ будут пытаться продемонстрировать какие-либо признаки жизни, но правда такова, что в случае контратаки русских украинцы будут сметены. И они это знают&quot;, — утверждает эксперт.По его словам, украинские войска исчерпали свои боеприпасы, технику, личный состав и теряют все западное вооружение быстрее, чем они могут его использовать или восполнить.&quot;Украинцы погибнут под шквальным огнем артиллерии, ракет и снарядов, а на них обрушатся сотни тысяч российских войск&quot;, — подытожил специалист.Ранее полковник предупреждал, что Украина находится на грани полного коллапса и может начать разрушаться изнутри.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, пентагон, сша, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Пентагон, США, Вооруженные силы РФ
"Будут сметены". Американский полковник вынес приговор ВСУ

Полковник ВС США Макгрегор: ВСУ полностью уничтожат в ходе контратаки российской армии

© AP Photo / LIBKOSМедики помогают тяжело раненому украинскому солдату
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены в ходе контратаки российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью аналитику Ким Иверсен на Youtube-канале Douglas Macgregor SC.
«

"Сейчас ВСУ будут пытаться продемонстрировать какие-либо признаки жизни, но правда такова, что в случае контратаки русских украинцы будут сметены. И они это знают", — утверждает эксперт.

По его словам, украинские войска исчерпали свои боеприпасы, технику, личный состав и теряют все западное вооружение быстрее, чем они могут его использовать или восполнить.
«

"Украинцы погибнут под шквальным огнем артиллерии, ракет и снарядов, а на них обрушатся сотни тысяч российских войск", — подытожил специалист.

Ранее полковник предупреждал, что Украина находится на грани полного коллапса и может начать разрушаться изнутри.
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