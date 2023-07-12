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"Будут сметены". Американский полковник вынес приговор ВСУ

"Будут сметены". Американский полковник вынес приговор ВСУ - РИА Новости, 12.07.2023

"Будут сметены". Американский полковник вынес приговор ВСУ

Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены в ходе контратаки российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:37

2023-07-12T13:37

2023-07-12T13:37

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены в ходе контратаки российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью аналитику Ким Иверсен на Youtube-канале Douglas Macgregor SC."Сейчас ВСУ будут пытаться продемонстрировать какие-либо признаки жизни, но правда такова, что в случае контратаки русских украинцы будут сметены. И они это знают", — утверждает эксперт.По его словам, украинские войска исчерпали свои боеприпасы, технику, личный состав и теряют все западное вооружение быстрее, чем они могут его использовать или восполнить."Украинцы погибнут под шквальным огнем артиллерии, ракет и снарядов, а на них обрушатся сотни тысяч российских войск", — подытожил специалист.Ранее полковник предупреждал, что Украина находится на грани полного коллапса и может начать разрушаться изнутри.

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в мире, украина, вооруженные силы украины, пентагон, сша, вооруженные силы рф