https://ria.ru/20230712/ukraina-1883801935.html

Зеленский рассчитывает до конца года начать переговоры по членству в ЕС

Зеленский рассчитывает до конца года начать переговоры по членству в ЕС - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский рассчитывает до конца года начать переговоры по членству в ЕС

Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, обсуждалась возможность начала... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:23

2023-07-12T17:23

2023-07-12T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

шарль мишель

владимир зеленский

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, обсуждалась возможность начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе до конца текущего года. "Хороший разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Главное, что обсуждали, - нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры по членству в Евросоюзе", - написал Зеленский. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Парламент Украины в декабре 2014 года внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019 года украинский парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230712/evrosovet-1883667026.html

https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, шарль мишель, владимир зеленский, евросоюз, ситуация в днр и лнр