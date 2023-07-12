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Зеленский рассчитывает до конца года начать переговоры по членству в ЕС - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883801935.html
Зеленский рассчитывает до конца года начать переговоры по членству в ЕС
Зеленский рассчитывает до конца года начать переговоры по членству в ЕС - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский рассчитывает до конца года начать переговоры по членству в ЕС
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, обсуждалась возможность начала... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:23
2023-07-12T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
шарль мишель
владимир зеленский
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, обсуждалась возможность начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе до конца текущего года. "Хороший разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Главное, что обсуждали, - нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры по членству в Евросоюзе", - написал Зеленский. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Парламент Украины в декабре 2014 года внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019 года украинский парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230712/evrosovet-1883667026.html
https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html
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в мире, украина, шарль мишель, владимир зеленский, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский рассчитывает до конца года начать переговоры по членству в ЕС

Зеленский обсудил с Мишелем начало переговоров по членству Украины в ЕС до конца года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, обсуждалась возможность начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе до конца текущего года.
"Хороший разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Главное, что обсуждали, - нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры по членству в Евросоюзе", - написал Зеленский.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Шарль Мишель
Вчера, 09:36
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Парламент Украины в декабре 2014 года внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019 года украинский парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Евросоюз выдвинул Украине ультиматум. Киев совершил роковую ошибку
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШарль МишельВладимир ЗеленскийЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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