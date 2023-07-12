Зеленский рассчитывает до конца года начать переговоры по членству в ЕС
Зеленский обсудил с Мишелем начало переговоров по членству Украины в ЕС до конца года
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, обсуждалась возможность начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе до конца текущего года.
"Хороший разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Главное, что обсуждали, - нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры по членству в Евросоюзе", - написал Зеленский.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Парламент Украины в декабре 2014 года внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019 года украинский парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.