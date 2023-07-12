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На севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу
На севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.07.2023
На севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей на севере и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:43
2023-07-12T00:43
2023-07-12T00:43
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в мире
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сумская область
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей на севере и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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сумская область
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черкасская область
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На севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях на севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу