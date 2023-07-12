https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883726510.html

ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.07.2023

ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

ВС РФ за сутки отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожили живую силу и технику, а также склад с боеприпасами противника, сообщили в среду в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:13

2023-07-12T14:13

2023-07-12T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожили живую силу и технику, а также склад с боеприпасами противника, сообщили в среду в Минобороны России."На запорожском направлении самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское Запорожской области", - сообщили в ведомстве.В районе Малой Токмачки в Запорожской области также уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883728488.html

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запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область