https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883726510.html
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.07.2023
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ за сутки отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожили живую силу и технику, а также склад с боеприпасами противника, сообщили в среду в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:13
2023-07-12T14:13
2023-07-12T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожили живую силу и технику, а также склад с боеприпасами противника, сообщили в среду в Минобороны России."На запорожском направлении самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское Запорожской области", - сообщили в ведомстве.В районе Малой Токмачки в Запорожской области также уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883728488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Запорожском направлении