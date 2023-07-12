Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 12.07.2023 (обновлено: 14:22 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883726510.html
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.07.2023
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ за сутки отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожили живую силу и технику, а также склад с боеприпасами противника, сообщили в среду в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:13
2023-07-12T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881039781_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_f6ab29cda82e54b34e4aabf2c77f5cba.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожили живую силу и технику, а также склад с боеприпасами противника, сообщили в среду в Минобороны России."На запорожском направлении самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское Запорожской области", - сообщили в ведомстве.В районе Малой Токмачки в Запорожской области также уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883728488.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881039781_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_a993494332d11572c8a1a023b93a3119.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожили живую силу и технику, а также склад с боеприпасами противника, сообщили в среду в Минобороны России.
"На запорожском направлении самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское Запорожской области", - сообщили в ведомстве.
В районе Малой Токмачки в Запорожской области также уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow
Вчера, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала