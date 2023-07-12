https://ria.ru/20230712/sotrudnichestvo-1883782322.html
Лавров обсудил с АСЕАН сотрудничество на инновационных направлениях
Лавров обсудил с АСЕАН сотрудничество на инновационных направлениях - РИА Новости, 12.07.2023
Лавров обсудил с АСЕАН сотрудничество на инновационных направлениях
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генсеком Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Кимхорном сотрудничество на инновационных направлениях и... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:05
2023-07-12T16:05
2023-07-12T16:05
россия
сергей лавров
евразийский экономический союз
шос
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генсеком Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Кимхорном сотрудничество на инновационных направлениях и перспективы наращивания контактов Ассоциации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), заявили в среду в МИД России. "В ходе беседы обсуждались вопросы уплотнения взаимодействия с Секретариатом Ассоциации в интересах продвижения российско-асеановского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено углублению практического сотрудничества на высокотехнологичных и инновационных направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ведомстве добавили, что в ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах наращивания контактов АСЕАН с ЕАЭС и ШОС.
https://ria.ru/20230712/sotrudnichestvo-1883756402.html
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россия, сергей лавров, евразийский экономический союз, шос
Россия, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз, ШОС
Лавров обсудил с АСЕАН сотрудничество на инновационных направлениях
Лавров обсудил с генсеком АСЕАН Као Кимхорном сотрудничество на инновационных направлениях