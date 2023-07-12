https://ria.ru/20230712/skidki-1883623833.html

Конец праздника жизни: скидки на русскую нефть тают

Конец праздника жизни: скидки на русскую нефть тают - РИА Новости, 12.07.2023

Конец праздника жизни: скидки на русскую нефть тают

Если посчитать, сколько раз западные говорящие головы откупоривали шампанское, когда России был нанесен "ну вот точно смертельный удар", а потом откладывали в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:00

2023-07-12T08:00

2023-07-12T08:00

аналитика

экономика

россия

индия

саудовская аравия

институт международных финансов

колумбийский университет

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg

Если посчитать, сколько раз западные говорящие головы откупоривали шампанское, когда России был нанесен "ну вот точно смертельный удар", а потом откладывали в сторону непочатую бутылку, то можно быть уверенными в безоблачном будущем производителей игристого напитка из Шампани — спрос будет всегда. В этот раз шампанское осталось недопитым в связи с тем, что пришла печальная для наших непартнеров новость: скидка на баррель российской нефти после пиковых значений в 25-30 долларов упала на 87 процентов и теперь составляет всего четыре доллара, что, по сути, обнуляет громкую кампанию по "лишению России доходов от торговли нефтью".Для сравнения: тот самый пресловутый дисконт, по поводу которого радостно потирали руки враги внешние и тихонько хихикали враги внутренние, еще в январе этого года составлял 38 долларов с барреля. Вдохновленные упавшей им на голову халяве китайские и индийские клиенты бросились заполнять хранилища, надеясь, что этот праздник продлится еще долго, но уже сейчас те же индийские НПЗ сокрушаются, что и нынешняя скидка может закончиться.А это очень даже может случиться: на цены уже начало влиять объявленное Россией, Саудовской Аравией и Алжиром сокращение поставок с августа, повышение цен Саудовской Аравией, которая хочет стать "нефтяным бутиком", и снижение тарифов на фрахт танкеров.Но самое главное: Россия, скучно, нудно и тихо делающая свое дело, уже завершает перестройку всей нефтяной логистики. Эта перестройка на самом деле началась задолго до введения так называемого нефтяного потолка, потому что, когда этот момент наступил, российская нефть стала тут же транспортироваться по миру с помощью таинственного "теневого" танкерного флота, который вроде бы как взялся в одночасье из ниоткуда. Превентивные меры, принятые государством и ведущими российскими нефтяными компаниями, позволили обеспечить бесперебойность поставок клиентам и прибыльность торговли нефтью, несмотря на самые виртуозные санкции и запретительные схемы.Так, например, по данным экспертов Института международных финансов Калифорнийского и Колумбийского университетов, даже после введения 60-долларового потолка российская нефть продолжала торговаться по цене 74 доллара за баррель.Ларчик открывался просто: в качестве временного решения российские нефтяные компании стали продавать нефть в своих портах по цене ниже 60 долларов за баррель, но включали эту скидку в стоимость доставки, которая доходила до 19 долларов за баррель (что вдвое превышает стандартную стоимость доставки на одно и то же расстояние). Они сами начали организовывать страхование, что опять же снизило расходы.Что касается любимого "всепропальщиками" дисконта, то он оказался не "прогибом" под изменчивый западный мир, а эффективным инструментом вытеснения с новых рынков традиционных поставщиков и компенсацией клиентам рисков и форс-мажоров, связанных с санкционным давлением и возможными штрафами за покупку российской нефти. Забавный факт для Книги рекордов Гиннесса: Россия в корне перестроила всю систему экспорта нефти всего за несколько месяцев. В "послепотолочном" периоде экспорт нефти в ту же Индию вырос в 14 раз и составляет сейчас 40 процентов от нефтяного импорта в страну в целом.И даже теперь, несмотря на плач Ярославны по поводу съеживающихся скидок, отказываться от покупки российской нефти никто не будет — наше предложение все равно выгоднее. Результат: 96 процентов нашего экспорта уходит в Индию, Китай, Турцию и Бразилию. В этом направлении экспорт российских углеводородов с момента введения потолка вырос в два раза — с 7,6 до 14,9 миллиарда долларов.По мнению специалистов, налицо тренд и к дальнейшему снижению дисконта, подтверждением чему служит растущая конкуренция между перевозчиками за российскую нефть. Благодаря неординарным схемам, реализованным Россией, греческие и другие европейские судовладельцы не опасаются попасть под санкции, перевозя российскую нефть выше ценового потолка. А раз нет дефицита — стоимость фрахта автоматически снижается.Тем не менее российским нефтяным компаниям транспортные услуги все еще обходятся в десяток миллиардов долларов ежегодно, но золотому ручейку в карман греков, мальтийцев и других шустрых товарищей, любящих погреть руки на чужой драке, тоже скоро придет конец.По словам вице-премьера Новака, Россия ускоряет постройку своего нового танкерного флота, а также создание альтернативной системы страхования, оценки и биржевой торговли нефтью, не зависящей от западных санкций, котировок и валют. Например, уже сейчас значительная часть торговли черным золотом с Индией ведется за юани.По оценке экспертов, для поддержания нынешних объемов нефтяного экспорта России требуется около 240 танкеров. Нынешний дефицит — порядка 60-70 судов.По совершенно случайному совпадению (а может быть, и нет) в плане строительства новых судов до 2035-го, озвученном Минпромторгом, заложены 985 судов, из которых как раз 60 — крупнотоннажные. Таким образом, санкции придали мощный импульс судостроительной отрасли страны, за что можно сказать им большое спасибо.Что касается опасений, будто наши новые танкеры к 2035 году будут никому не нужны, а индийцы с китайцами все как один скоро станут ездить на "Теслах", то тут наших западных недругов будет ждать очередной конфуз. Вопреки мечтательным заявлениям западных спикеров, спрос на черное золото, и особенно в Азии, будет не снижаться, а стабильно повышаться. Потребление нефти и сейчас бьет все рекорды (102,3 миллиона баррелей в сутки), а мировой спрос на нефть, по заявлению генсека ОПЕК, к 2045 году вырастет до 110 миллионов баррелей в сутки и основной прирост будет за счет Китая. По мнению высших должностных лиц мировых нефтяных компаний, нефть останется значимым первичным источником энергии на планете еще как минимум до 2050-го (да и эти прогнозы неизменно сдвигаются вправо).Для России, которая является одной из крупнейших энергетических держав (20 процентов мирового экспорта газа, более 20 процентов нефти и треть поставок угля), это означает только одно: с дисконтами или без "отменить" нас на нашем поле не удастся никому.

https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html

https://ria.ru/20230710/rossiya-1883191825.html

https://ria.ru/20230710/sotrudnichestvo-1883395095.html

https://ria.ru/20230708/neft-1882927273.html

https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html

россия

индия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, экономика, россия, индия, саудовская аравия, институт международных финансов, колумбийский университет, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), цены на нефть