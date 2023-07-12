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ВСУ потеряли почти 250 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 12.07.2023 (обновлено: 17:30 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/poteri-1883730019.html
ВСУ потеряли почти 250 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли почти 250 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 12.07.2023
ВСУ потеряли почти 250 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На южнодонецком и запорожском направлениях за сутки потери Украины превысили 240 военнослужащих и 20 единиц техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:28
2023-07-12T17:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. На южнодонецком и запорожском направлениях за сутки потери Украины превысили 240 военнослужащих и 20 единиц техники, сообщило Минобороны России. "За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 240 украинских военнослужащих, девять боевых машин пехоты, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в ведомстве.
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Минобороны об отражении атак противника на Запорожском направлении
ВС РФ за сутки отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожили живую силу и технику, а также склад с боеприпасами противника, сообщили в среду в Минобороны России.
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РИА Новости
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли почти 250 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли почти 250 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. На южнодонецком и запорожском направлениях за сутки потери Украины превысили 240 военнослужащих и 20 единиц техники, сообщило Минобороны России.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 240 украинских военнослужащих, девять боевых машин пехоты, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в ведомстве.
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