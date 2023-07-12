https://ria.ru/20230712/poteri-1883730019.html

ВСУ потеряли почти 250 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли почти 250 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 12.07.2023

ВСУ потеряли почти 250 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

На южнодонецком и запорожском направлениях за сутки потери Украины превысили 240 военнослужащих и 20 единиц техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:28

2023-07-12T14:28

2023-07-12T17:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. На южнодонецком и запорожском направлениях за сутки потери Украины превысили 240 военнослужащих и 20 единиц техники, сообщило Минобороны России. "За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 240 украинских военнослужащих, девять боевых машин пехоты, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230712/donetsk-1883716785.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об отражении атак противника на Запорожском направлении ВС РФ за сутки отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожили живую силу и технику, а также склад с боеприпасами противника, сообщили в среду в Минобороны России. 2023-07-12T14:28 true PT5M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины