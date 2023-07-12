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Погода в Москве может установить антирекорд в четверг - РИА Новости, 12.07.2023
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14:19 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/pogoda-1883728039.html
Погода в Москве может установить антирекорд в четверг
Погода в Москве может установить антирекорд в четверг - РИА Новости, 12.07.2023
Погода в Москве может установить антирекорд в четверг
Температурный антирекорд может быть уставлен в Москве в четверг - в этот день столбики термометров могут опуститься до плюс 15 градусов, что на 10-11 градусов... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:19
2023-07-12T14:19
общество
москва
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Температурный антирекорд может быть уставлен в Москве в четверг - в этот день столбики термометров могут опуститься до плюс 15 градусов, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг в условиях пасмурной и ненастной погоды столбики максимальных термометров в разгар дня сумеют подняться всего до плюс 13-15 градусов, что на 10-11 градусов ниже положенной на макушку лета климатической нормы, и соответствует показателям сентября", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что в последний раз так необычно свежо в этот день было 37 лет назад (плюс 14,2 градуса в 1986 году). За последние 75 лет так низко столбики термометров больше не опускались, а значит, не исключено, что 13 июля 2023 года будет установлен температурный антирекорд – самый холодный день с момента окончания Великой Отечественной войны. Также специалист отметил, в среду в столице России в полдень столбики термометров показывают всего плюс 14,4 градуса. "Последний раз в этом году такие необычайно низкие для середины лета температуры были в начале мае", - добавил Тишковец. Впрочем, по его словам, с пятницы ожидается постепенное потепление. К воскресенью воздух прогреется до нормы июля. На следующей неделе дневная температура составит плюс 24-29 градусов.
https://ria.ru/20230707/nepogoda-1882909094.html
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общество, москва, евгений тишковец, россия
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Россия
Погода в Москве может установить антирекорд в четверг

Погода в Москве может установить антирекорд — в четверг ожидается всего 15 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Температурный антирекорд может быть уставлен в Москве в четверг - в этот день столбики термометров могут опуститься до плюс 15 градусов, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В четверг в условиях пасмурной и ненастной погоды столбики максимальных термометров в разгар дня сумеют подняться всего до плюс 13-15 градусов, что на 10-11 градусов ниже положенной на макушку лета климатической нормы, и соответствует показателям сентября", - сказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в последний раз так необычно свежо в этот день было 37 лет назад (плюс 14,2 градуса в 1986 году). За последние 75 лет так низко столбики термометров больше не опускались, а значит, не исключено, что 13 июля 2023 года будет установлен температурный антирекорд – самый холодный день с момента окончания Великой Отечественной войны.
Также специалист отметил, в среду в столице России в полдень столбики термометров показывают всего плюс 14,4 градуса. "Последний раз в этом году такие необычайно низкие для середины лета температуры были в начале мае", - добавил Тишковец. Впрочем, по его словам, с пятницы ожидается постепенное потепление. К воскресенью воздух прогреется до нормы июля. На следующей неделе дневная температура составит плюс 24-29 градусов.
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