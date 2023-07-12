https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883780665.html

Страны G7 обязались продолжать военную поддержку Киева

Страны G7 обязались продолжать военную поддержку Киева - РИА Новости, 12.07.2023

Страны G7 обязались продолжать военную поддержку Киева

Страны G7 обязались продолжать военную поддержку Киева, отдавая приоритет системам ПВО, боевой авиации и дальнобойной артиллерии, сообщает итальянское... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:59

2023-07-12T15:59

2023-07-12T16:22

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РИМ, 12 июл - РИА Новости. Страны G7 обязались продолжать военную поддержку Киева, отдавая приоритет системам ПВО, боевой авиации и дальнобойной артиллерии, сообщает итальянское информагентство Ansa, ознакомившееся с декларацией "семерки". "Каждый из нас будет работать с Украиной над конкретными двусторонними и долгосрочными обязательствами и соглашениями в области безопасности", - приводит агентство выдержку из документа. "Семерка" ставит целью поддержки защиту Украины за счет продолжения поставок "современной военной техники на суше, в воздухе и на море, отдавая приоритет ПВО, артиллерии и системам дальнего радиуса действия, бронетехнике и другим ключевым возможностям, таким как боевая авиация", следует из сообщения информагентства. В качестве еще одной задачи взаимодействия с Киевом называется "содействие большей оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230712/garantii-1883733679.html

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украина, g7, нато, в мире