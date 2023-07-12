https://ria.ru/20230712/pistorius-1883700910.html

В Берлине ответили на претензии Зеленского по отсутствию приглашения в НАТО

В Берлине ответили на претензии Зеленского по отсутствию приглашения в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

В Берлине ответили на претензии Зеленского по отсутствию приглашения в НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус не согласился с критикой Владимира Зеленского в адрес НАТО из-за решения альянса не предложить Украине конкретных... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:19

2023-07-12T12:19

2023-07-12T12:19

в мире

борис писториус

германия

владимир зеленский

украина

нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус не согласился с критикой Владимира Зеленского в адрес НАТО из-за решения альянса не предложить Украине конкретных временных рамок вступления в альянс. На начавшемся во вторник саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский после оглашения решений назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. "Все говорят, что будущее Украины в НАТО, когда закончится война. Это ясно также и президенту Зеленскому. Когда закончится война, это произойдет", - заявил Писториус телеканалу ARD, отвечая на вопрос ведущей, которая упомянула разочарование Зеленского и спросила, получит ли он обещание по временным рамкам вступления в альянс. "Есть конкретная перспектива для членства (Украины в НАТО - ред.) ... когда будут выполнены условия, к которым относятся системная совместимость, вопросы управления, вопрос демократического контроля над вооруженными силами - все это нормальные стандарты для стран-членов НАТО", - продолжил Писториус, добавив, что чем быстрее Украина их выполнит, тем быстрее станет членом НАТО. По словам министра обороны ФРГ, членство страны в НАТО возможно только в случае урегулирования приграничных споров и установления мира. "Я понимаю разочарование и нетерпение, особенно в той ситуации, в которой находится Украина. Я очень ей сочувствую. Несмотря на это, обещание состоит в том, что Украина станет членом НАТО, когда предпосылки будут выполнены", - добавил Писториус. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883694802.html

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230712/rezultaty-1883693993.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, борис писториус, германия, владимир зеленский, украина, нато