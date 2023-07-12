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Посол России подтвердил поддержку усилий по выборам в Ливии - РИА Новости, 12.07.2023
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00:54 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/liviya-1883642020.html
Посол России подтвердил поддержку усилий по выборам в Ливии
Посол России подтвердил поддержку усилий по выборам в Ливии - РИА Новости, 12.07.2023
Посол России подтвердил поддержку усилий по выборам в Ливии
Посол России Айдар Аганин подтвердил поддержку Россией усилий высшей избирательной комиссии Ливии по обеспечению успешного проведения выборов, сообщило... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:54
2023-07-12T00:54
в мире
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ТУНИС, 11 июл - РИА Новости. Посол России Айдар Аганин подтвердил поддержку Россией усилий высшей избирательной комиссии Ливии по обеспечению успешного проведения выборов, сообщило посольство. По данным посольства РФ в Триполи, во вторник Аганин встретился с главой комиссии Имадом Сайехом, обсуждались подготовка к выборам и перспективы взаимодействия. "А. Аганин подтвердил поддержку Россией усилий ВИК по обеспечению успешного проведения свободных, заслуживающих доверия выборов, отражающих волю ливийского избирателя и его стремление к миру и стабильности", - сообщило посольство в Twitter. В конце июня Аганин вручил верительные грамоты главе президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи, восстановив дипломатическое присутствие России в этой стране после девятилетнего перерыва. Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Позже ряд ливийских руководителей выражали надежду на возобновление работы посольства РФ. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.
https://ria.ru/20230626/liviya-1880559252.html
https://ria.ru/20230703/liviya-1881836545.html
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в мире, россия, ливия, оон, халифа хафтар, фатхи башага , триполи
В мире, Россия, Ливия, ООН, Халифа Хафтар, Фатхи Башага , Триполи
Посол России подтвердил поддержку усилий по выборам в Ливии

Посол России в Триполи Аганин подтвердил поддержку усилий по выборам в Ливии

© РИА НовостиПосол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухамеду аль-Менфи
Посол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухамеду аль-Менфи - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости
Посол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухамеду аль-Менфи. Архивное фото
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ТУНИС, 11 июл - РИА Новости. Посол России Айдар Аганин подтвердил поддержку Россией усилий высшей избирательной комиссии Ливии по обеспечению успешного проведения выборов, сообщило посольство.
По данным посольства РФ в Триполи, во вторник Аганин встретился с главой комиссии Имадом Сайехом, обсуждались подготовка к выборам и перспективы взаимодействия.
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"А. Аганин подтвердил поддержку Россией усилий ВИК по обеспечению успешного проведения свободных, заслуживающих доверия выборов, отражающих волю ливийского избирателя и его стремление к миру и стабильности", - сообщило посольство в Twitter.
В конце июня Аганин вручил верительные грамоты главе президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи, восстановив дипломатическое присутствие России в этой стране после девятилетнего перерыва.
Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Позже ряд ливийских руководителей выражали надежду на возобновление работы посольства РФ.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.
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