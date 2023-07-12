https://ria.ru/20230712/krym-1883718237.html

Туроператоры рассказали, что происходит с ценами на отели в Крыму

Туроператоры рассказали, что происходит с ценами на отели в Крыму - РИА Новости, 12.07.2023

Туроператоры рассказали, что происходит с ценами на отели в Крыму

Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Крым, на июль продано почти в три раза больше путевок, чем на июнь, но вместе с этим ожидается рост цен на размещение РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:40

2023-07-12T13:40

2023-07-12T13:40

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Крым, на июль продано почти в три раза больше путевок, чем на июнь, но вместе с этим ожидается рост цен на размещение в отелях полуострова, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."С начала июля турпоток в Крым начал бурно расти. Об этом свидетельствуют не только пробки на Крымском мосту, но и сухие данные туроператоров", – добавили в АТОР.Там уточнили, что с ростом количества бронирований отельеры Крыма в июле постепенно отказываются от спецпредложений. Началось движение цен вверх.Тем не менее, по оценкам туроператоров, цены на размещение в гостиницах Крыма пока остаются ниже, чем в прошлом году. По данным сетей "Ателика" и "Дивный мир", которые привели в АТОР, размещение в отелях сейчас стоит в среднем на 10–12 процентов дешевле, чем в июле прошлого года, в отдельных случаях – и на 20 процентов.Эксперты прогнозируют, что рост цен на размещение в крымских отелях продолжится с увеличением загрузки. "Скорее всего, до конца июля цены в Крыму сравняются с прошлогодними. При этом какие-то отдельные отели полуострова могут сделать цены и выше, чем в прошлом году, но незначительно", – указали в ассоциации.Ранее участники рынка прогнозировали, что турпоток в Крым в этом году будет на 25–30 процентов меньше прошлогоднего. Но нынешняя ситуация со спросом позволяет скорректировать прогноз в лучшую сторону. По итогам года турпоток в Крым будет на 15–20 процентов меньше прошлого года, считают эксперты. Если так, то всего Крым примет около 4,5–5 миллиона туристов в 2023 году.Такой результат позволит полуострову сохранить статус массового направления, занимающего второе после Сочи место в рейтинге внутрироссийских курортов. Для сравнения, Сочи в прошлом году принял 7,2 миллиона туристов, а Анапа – 3,2 миллиона.

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новости - туризм, сочи, анапа, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм