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Ученики московских школ победили в конкурсе "Молодые дарования России"

Ученики московских школ победили в конкурсе "Молодые дарования России" - РИА Новости, 12.07.2023

Ученики московских школ победили в конкурсе "Молодые дарования России"

Ученики московских школ искусств заняли 22 призовых места в конкурсе "Молодые дарования России", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:13

2023-07-12T14:13

2023-07-12T14:13

год педагога и наставника

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сергей собянин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ученики московских школ искусств заняли 22 призовых места в конкурсе "Молодые дарования России", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Ученики московских школ искусств победили на общероссийском конкурсе "Молодые дарования России"...В номинации "Фортепиано, орган" победу одержали Федор Орлов и Глеб Семенов, в номинации "Оркестровые струнные инструменты" - Ярослав Шмидт и Виктория Свичкаренко. Татьяна Фоменко стала лучшей в номинации "Театральное искусство, цирковое искусство". Помимо этого, москвичи заняли 22 призовых места", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр поздравил ребят с высокими оценками таланта, отметив их начало большого творческого пути. По его словам, на общероссийском конкурсе свое мастерство показывают лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений. Также Собянин поблагодарил педагогов, наставников, которые "вкладывают в каждого ученика частичку души".Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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социальный навигатор, общество, образование - общество, сн_образование, сергей собянин