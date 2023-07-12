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Ученики московских школ победили в конкурсе "Молодые дарования России" - РИА Новости, 12.07.2023
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Год педагога и наставника
 
14:13 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/konkurs-1883726381.html
Ученики московских школ победили в конкурсе "Молодые дарования России"
Ученики московских школ победили в конкурсе "Молодые дарования России" - РИА Новости, 12.07.2023
Ученики московских школ победили в конкурсе "Молодые дарования России"
Ученики московских школ искусств заняли 22 призовых места в конкурсе "Молодые дарования России", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:13
2023-07-12T14:13
год педагога и наставника
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ученики московских школ искусств заняли 22 призовых места в конкурсе "Молодые дарования России", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Ученики московских школ искусств победили на общероссийском конкурсе "Молодые дарования России"...В номинации "Фортепиано, орган" победу одержали Федор Орлов и Глеб Семенов, в номинации "Оркестровые струнные инструменты" - Ярослав Шмидт и Виктория Свичкаренко. Татьяна Фоменко стала лучшей в номинации "Театральное искусство, цирковое искусство". Помимо этого, москвичи заняли 22 призовых места", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр поздравил ребят с высокими оценками таланта, отметив их начало большого творческого пути. По его словам, на общероссийском конкурсе свое мастерство показывают лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений. Также Собянин поблагодарил педагогов, наставников, которые "вкладывают в каждого ученика частичку души".Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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социальный навигатор, общество, образование - общество, сн_образование, сергей собянин
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Образование - Общество, СН_Образование, Сергей Собянин

Ученики московских школ победили в конкурсе "Молодые дарования России"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБольшой детский хор имени В. С. Попова
Большой детский хор имени В. С. Попова - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ученики московских школ искусств заняли 22 призовых места в конкурсе "Молодые дарования России", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Ученики московских школ искусств победили на общероссийском конкурсе "Молодые дарования России"...В номинации "Фортепиано, орган" победу одержали Федор Орлов и Глеб Семенов, в номинации "Оркестровые струнные инструменты" - Ярослав Шмидт и Виктория Свичкаренко. Татьяна Фоменко стала лучшей в номинации "Театральное искусство, цирковое искусство". Помимо этого, москвичи заняли 22 призовых места", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр поздравил ребят с высокими оценками таланта, отметив их начало большого творческого пути. По его словам, на общероссийском конкурсе свое мастерство показывают лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений.
Также Собянин поблагодарил педагогов, наставников, которые "вкладывают в каждого ученика частичку души".
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторОбществоОбразование - ОбществоСН_ОбразованиеСергей Собянин
 
 
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