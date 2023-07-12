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В Еврейском музее пройдет инклюзивный кинофестиваль "Одни из нас"

В Еврейском музее пройдет инклюзивный кинофестиваль "Одни из нас" - РИА Новости, 12.07.2023

В Еврейском музее пройдет инклюзивный кинофестиваль "Одни из нас"

Показы лент о людях с генетическими нарушениями, встречи с психологами и антропологами и открытая дискуссия о принятии либо страхе "другого" пройдут в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:00

2023-07-12T10:00

2023-07-12T10:00

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Показы лент о людях с генетическими нарушениями, встречи с психологами и антропологами и открытая дискуссия о принятии либо страхе "другого" пройдут в воскресенье, 16 июля в Еврейском музее. Организаторами инклюзивного фестиваля "Одни из нас" выступают Центр толерантности выставочной площадки и студия документального кино "ТОК".В программе форума четыре ленты о людях с редкими заболеваниями: "Лешка, мальчик с другой планеты", "Девочка в теле старушки", "Размер не имеет значения" и "В маршрутке голова из люка торчит". В обсуждениях примут участие режиссер первых двух фильмов Светлана Макеева и руководитель студии "ТОК" Ольга Анисимова."Инвалидность бросает вызов представлениям о телесной и психической „нормальности“. Кинопоказ „Одни из нас“ не призывает еще раз обсудить чужую видимость и инклюзию. Мы выбрали другую тактику: это способ найти время и ресурсы поговорить о нашем восприятии, нашем языке и способах преодоления", — отметила директор Центра толерантности Еврейского музея Анна Макарчук."Мы старались показать в первую очередь людей, у которых есть собственный быт, интересы и цели в жизни. Они осознают, что выглядят иначе, но благодаря их окружению — семье и друзьям — они интегрированы в общество и учатся самостоятельно управлять своей судьбой, — подчеркнула Ольга Анисимова. — Мы не поднимаем темы жалости и сострадания, так как нашим героям это не нужно, они все могут сами и в критической ситуации точно не пропадут. Наоборот, у зрителей мы хотели вызвать чувство восхищения — надо же, какие сильные и классные ребята".Генеральный информационный партнер фестиваля "Одни из нас" — РИА Новости.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

риа новости, миа "россия сегодня", кино, кино и сериалы, культура